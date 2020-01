SPENT: Adrian Solberg Akselsen på stall Hamre, tror stallhesten Given vinner, om hun forsvarer sporet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Kan bli avgjørende for om hun vinner eller ikke

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene på Jarlsberg Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Lesja Odin (V75-3) er ubeseiret på sine 25 starter hittil i karrieren. Uten uhell vinner han igjen.

Dagens luring

Nume Bris (V75-5) var god toer bak gode Mons sist. Står fint til på strek og kan lede hele veien, om hun kommer foran.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2880 kroner

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Galopperte bort en topplassering på Forus sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2100 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Jetalatotning/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Gjorde vi noen utstyrsendringer på foran siste sulkyløp, noe som slo positivt ut. V75 er alltid tøft, men han står spennende til. Ekstra spennende om vi kommer oss til tet. Han er ikke lett å passere.

2 Tana Faxen/Øyvind Ruttenborg

Øyvind Ruttenborg: - Var god som toer på Biri sist, hans andre løp etter pause og behandling. Har fart og kapasitet som rekker. Gjør han det han kan, er vi kanskje på trippelen. Forventer ikke seier, men kan håpe.

3 Vestpol Iver/Jeanett Marie Dagsvold

Jeanette Marie Dagsvold: - Gikk det for fort for i tetkampen sist, derfor galoppen. Har lyst til å prøve ham i tet. Så får vi lede så lenge det går. En fin premie er målet.

2120 m

4 Hellestvedt Trym/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Fikk maks sist etter en fin reise. Går bra løp, men jeg blir overrasket om han er med helt foran, selv om det ikke er det tøffeste V75-løpet.

5 Sundby Søss/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Går jevne, fine løp hele tiden og møter grei motstand. Men jeg tror det blir for hardt med tanke på seier. En fin premie er målet. Kanskje kan hun snuse på siste trippel om det klaffer.

6 Trø Yr/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har fart og form til å hevde seg dette laget. Men hun har vært usikker i det siste. Kommer galoppen kan det bli vanskelig. Feilfri og med posisjonsklaff er hun god nok. Outsider.

7 Valle Gulla/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Fikk en pangstart fra bakspor sist og fullførte sterkt som toer. Formen er på topp. Sporet er trangt og kan bli et problem om hun girer seg opp. Hun går bra om hun holder seg rolig. Da kan vi kjempe langt fremme igjen, selv om motstanden er tøffere nå.

8 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Var god sist, er i form og i fremgang. Men hun har et tøft løp. Kan hun være i nærheten av siste trippel, er det bra.

9 Anima/Hans Chr. Holm

Stig Ingar Fossen: - Gikk et bra løp som toer sist og kan løse bra i volten fra et fint spor. Men hun er normalt ingen vinner i dette feltet. Fornøyd med en fin premie.

10 Frier Birk/Anette Frønes

Anette Frønes: - Gikk et solid løp som toer bak Edens Odin sist og var kun knepent slått. Har et veldig fint løp på papiret og kan løse bra fra springsporet om det klaffer. Gjør det først det, har vi ambisjoner om å kjempe om seieren. En tidlig strek.

11 Missingmyr Stjernen/B. Strømnes

Bjørn Strømnes: - Ledet veldig lenge på Bjerke sist før han kastet seg over i galopp. Han bestemmer mye selv. Står vanskelig til nå. Feilfritt til premie er målet.

12 Valle Hugo/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Galopperte bort en topplassering på Forus sist. Formen er flott, men bakspor på tillegg gjør dette til en sjanseartet oppgave. En av mange i et åpent løp.



TROND ANDERSSEN: – Skulle alt klaffe mener jeg hun er god nok. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

1609 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Given/Magnus Teien Gundersen

Adrian S. Akselsen/stall Frode Hamre: - Er rask fra start, så det blir å prøve på tet. Om hun kommer seg dit kan bli avgjørende for om hun vinner eller ikke. Må strekes. Går med helstengt hodelag og amerikanervogn.

2 L.J.'s Sonador/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Går fine løp og har bra form. Møter noen tøffe konkurrenter, men henter seg fort en fin premie med en fin reise. Kan også snuse på siste trippel med maks klaff.

3 Ixelle Bolets/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har stått i dårlige startspor i sine siste starter. Nå ble det et flott spor, og distansen liker hun. Hun er voldsom spurtsterk med rygg og knallhardt tempo. Hører hjemme på gardering.

4 Harmke Schermer/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Gikk et fint løp i kulissene sist og har form bedre enn raden. Sporet er også bra, men hun møter noen som normalt er for gode. Vi legger lista på en fin premie.

5 Nika/Lars Raaum

Kristine Kvasnes: - Ledet et montéløp fra start til mål sist, og jeg tror hun tar teten her også. I så fall blir det å sitte foran igjen. Men det er et tøft løp motstandsmessig. Skal uansett regnes om det blir riktig for henne.

6 J.T.'s Moneypenny/Joakim Hansen

Joakim Hansen: - Har gått fine løp i tøffe selskap og er lettere ute nå, minus Given. Men sporet er sjanseartet med flere raske innenfor. Jeg tror derfor det blir vanskelig å vinne. Fornøyd med en fin premie, kanskje siste trippel.

7 New Action/Tom Erik Solberg

Per Gottling: - Har form i kroppen til å kunne hevde seg, men sporer er sjanseartet. Og jeg er usikker på hvordan distansen passer ham. Vi får se hva som skjer. Jeg er i utgangspunktet fornøyd med en fin premie.

8 Pearl Street/Åsbjørn Tengsareid

Kristine Kvasnes: - Har form og kapasitet til å hevde seg i toppen, men det krever mye tur fra spor ytterst bak bilvingen. Flyter det først på, er hun ikke uten muligheter.

9 Norah As/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Gikk mest på det jevne sist, men viser bedre saker i trening nå og kan ventes mye forbedret. Har nok hatt godt av to løp i kroppen etter pause. Sporet gjør det vanskelig, men skulle alt klaffe mener jeg hun er god nok. Strekes på fire-fem.

10 Welcome/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har vunnet to strake og har finformen inne. Men sprint er ingen fordel og sporet krevende. Skal hun komme inn i kampen, må det bli tøff kjøring foran. En outsider som skal vurderes om løpet garderes litt.

11 Eerin Am/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Galopperte umotivert sist. Hun kjennes veldig fin ut i trening, så formen er fin. Har også et riktig løp motstandsmessig, men bakspor på sprint trekker mye ned. Herfra trenger vi mye klaff underveis. Skjer det, er det ikke helt umulig.

12 Darling Simoni/Vidar Hop

Vidar Hop: - Satt bom fast som pigg på Jarlsberg i romjula. Gikk fine løp før det og har fin form for dagen. Men utgangsposisjonen er for krevende med gode hester i fine spor foran. Normalt kun en premiesjanse.

ÅSBJØRN TENGSAREID: – Så får vi se når Lesja Odin kommer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

1609 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Komnes Bork/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har toppform, men står sjanseartet til. Kan bli overflydd. Derfra og inn må det løse seg. Gjør det først det, kan han kjempe om seieren. Outsider.

2 Ard/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har ikke den toppformen han hadde i fjor høst, men har fin fart i beina og står spennende til. Det går uansett ikke å tro på at vi kan slå Lesja Odin og Troll Sterk Viking. Regnes som trippelaktuell bak de to.

3 Edens Odin/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har vunnet to strake og har toppform. Er rask nok til å ta teten, så får vi se når Lesja Odin kommer. Slår normalt ikke den. Er derfor mest trippelaktuell, men skal med om favoritten garderes.

4 Areta Mollyn/Vidar Hop

John Ivar Farmen: - Var positiv toer sist det var sprint, men dette ser i tøffeste laget ut. Premie er veldig bra.

5 Lesja Odin/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har trent fint og har trukket et fint startspor. Møter naturligvis bedre hester for hver eneste start, men er han på sitt aller beste, så kan han vinne igjen.

6 Ingerø Mari/Gunnar Austevoll

Åsbjørn Tengsareid: - Er ei god hoppe i fin form. Men det er mange gode imot her. En fin premie er bra.

7 Lykkje Embla/Kai Johansen

Kai Johansen: - Holder toppform, men møter to-tre veldig bra og står i et vel sjanseartet spor. Vi får kjøre til siden det er sprint. Er uansett fornøyd med en fin premie. Siste trippel er nok maks.

8 Ramstad Balder/Adrian S. Akselsen

Andreas Opheim: - Holder veldig fin form, men har fått ett av de verste sporene med flere gode innenfor. Dette ser vanskelig ut. En fin premie er målet. Siste trippel er maks.

9 Alm Nagano/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har et bra toppnivå og har fått et fint spor med tanke på å smyge med. Men vi møter noen i tøffeste laget med tanke på noe mer enn en bra premie.

10 Mietor/Eirik Høitomt

Kjell Løvdal: - Har bedre form enn raden viser og har fin fart i beina. Men fra dette sporet, mot denne motstanden, blir det vanskelig med tanke på seier. Kan være trippelaktuell med maks klaff.

11 Troll Sterk Viking/Per Oleg Midtfjeld

Øystein Tjomsland - Gikk et bra løp sist etter galopp. Han tjente mye penger på kort tid og trenger noen løp i denne klassen. Med klaff kjemper han om den siste pallplassen.

12 Miramill/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Gikk et bra løp for meg sist og viste fin fart i beina. Men nå møter hun noen som er for gode og står selv vanskelig til. Fornøyd med premie.

V75–4

2100 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Dancing Queen/Lars Anvar Kolle

Truls Roar Wivestad: - Måtte åpne 1.11,4 første 500 for å få teten sist. Og det i sitt første løp etter ti ukers pause. Det satte seg naturlig nok i beina til slutt. Kan ventes forbedret og er bra på sitt beste. Jeg vil helst ha ryggløp. Da kan hun spurte veldig fort til slutt. Trippelaktuell fra en fin utgangsposisjon og en strek for de som garderer litt.

2 Selma's Revenue/M. T. Gundersen

Magnus Teien Gundersen: - Var veldig bra på slutten av fjoråret, er veldig rask fra start og har fått et perfekt spor. Vi kjører til for tet. Vinnersjanse med klaff.

Har fått et perfekt spor

3 Easy On The Eye/Jørn Morten Kvikstad

Jørn Morten Kvikstad: - Har gått veldig fine løp fra dårlige spor i det siste. Har vært på trippelen hver gang. Nå er sporet endelig bra, og motstanden som den skal være. Jeg tror vi kjemper i toppen med klaff. Strekes.

4 Orlandostile/Bjørn Steine

Geir Stangeland: - Var god til seier med galopp i Bergen sist, men møter bedre hester denne gangen. Er heller ikke av de raskeste fra start, så det ser litt vanskelig ut. Kanskje fjerde-femte med klaff.

5 Vico Regio H./Anette Frønes

Anette Frønes: - Ga et veldig positivt inntrykk som toer etter en håpløs reise på Klosterskogen sist. Motstanden er skjerpet, men er han like bra nå, kan vi kanskje kjempe om en tredje-fjerdeplass.

6 Easy Winner/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Var god til seier på Momarken sist og har trent fint etterpå. Møter en veldig god i Selma’s Revenue, som står perfekt til. Strekes kun om den garderes.

7 Loveyou Hangover/Dag-S. Dalen

Sigbjørn Kolnes: - Holder veldig fin form. Er rask i beina, så sprint passer fint. Men han står langt ute bak bilvingen med den hardeste konkurrenten i et mye bedre spor innenfor. Derfor blir det kanskje vel tøft med tanke på seier. Men skal løpet garderes, skal han strekes.

8 Crystals Star/Hans Chr. Holm

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp som toer for meg på Biri sist, men står vanskelig til mot gode hester nå. Posisjonsklaff kan være det samme som en fin premie.

9 B.S. Gold/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Er en bra hest som har vært god lenge nå. Har et perfekt spor i rygg på favoritten. Klaffer det med reisen underveis med luker til slutt, kan alt skje. Jeg synes han er en av dem som kan vinne.

10 Magic In Mind/Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard: - Har gått jevne, fine løp. Men her har vi tapt sportrekningen. Målet er å smyge med til en grei premie.

11 Star's Gift/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var flink toer på Bjerke sist og er i fin form. Men her står han for vanskelig til. Premie er bra.

12 New Yankee/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Har rotet seg bort et par ganger, men er en nybliven 4-åring som er bra for klassen. Greit med et løp bakfra nå. Kusken får kjøre etter en fin premie, så får vi se hva som skjer.

EIRIK HØITOMT: – Kan blande seg i striden om hun går feilfritt og er like bra som sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Komnes Borka/Stig Ingar Fossen

Stig Ingar Fossen: - Er og blir en evig outsider. Gjør hun det hun kan i et feilfritt løp, er hun god nok til å kjempe om seieren. Men å tro på det er kanskje å dra den langt. Uansett en outsider.

2 Sjø Stjerna/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er ei bra 4-års hoppe som stadig går jevne, fine løp. Hun står spennende til på strek og hører hjemme på V75-bongen.

3 Nume Bris/Ernst-Petter Knutsen

Ernst-Petter Knutsen: - Var jeg veldig godt fornøyd med første gang ut etter pause sist. Gikk et fint løp som toer og kan ventes forbedret. Står flott til på strek. Det ser litt spennende ut. Posisjonene avgjør. Regnes som en av flere i et åpent løp.

2120 m

4 Vår Oda/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et fint seiersløp sist da hun kom seg tidlig til tet. Kommer ut i et veldig åpent hoppeløp der posisjonene vil avgjøre mye. Klaffer det vår vei er hun trippelaktuell. Verdt en gardering.

5 Kolbu Hjørdis/Magnus T. Gundersen

Magnus Teien Gundersen: - Går fine løp hele tiden, er i form og har bra fart i beina. Men det er det flere i feltet som har. Jeg tror det blir hardt å vinne. Kanskje på trippelen med klaff.

2140 m

6 Moi Edel/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var svak sist uten at vi fant noe galt på henne i ettertid. Men kapasiteten er høy. Tilbake på sitt beste er hun god nok. Bør strekes som en gardering.

7 Pinsleterna/Dag-Sveinung Dalen

Ole Johan Østre: - Var veldig god toer nest sist. Sist ville hun ikke ta i. På sitt beste duger hun i dette feltet. En av flere som bør strekes.

8 Stjerne Åsa/Ragnhild Sveen

Ragnhild Sveen: - Går jevne, fine løp og er i form. Men det blir vanskelig med noe annet enn en fin premie fra 40 meter tillegg.

9 Hadland Uri/Jan Roar Mjølnerød

Eva Holmsen: - Varmet fint før løpet på Bjerke sist etter tre måneders pause. Men hun ble seig i taka og fikk aldri opp farten. Hun er stor, tung og trenger løp for å komme i gang. Skal være bedre nå, men jeg tviler på seier fra 40 meter. Fornøyd om hun er kvikkere i beina enn sist.

10 Jerkeld Frøya/Tom Erik Solberg

Ole Johan Østre: - Har fin fart i beina og mye inne. Det endres utstyr til dette løpet. Gjør hun det kan og unngår galoppen, kan hun hente seg en fin premie.

11 Kos Frigga/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er veldig sterk og viste flott form sist. Hun er ikke til å stole på, men hun kan blande seg i striden om hun går feilfritt og er like bra som sist.

12 Gaupen Nina/Hans Even Andersen

Hans Even Andersen: - Var uheldig sist. Gikk flere fine løp før det og kan løse veldig raskt i volten. Så raskt at vi fort kan sitte i en fin posisjon direkte. Må deretter ha rygg i det lengste. Klaffer alt, er hun av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

TROND ANDERSSEN: – Jeg tror ingen kan nekte ham teten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

1609 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Laylock Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Gikk et veldig bra løp som toer etter en sterk langspurt sist. Har et bedre spor nå, men blir overflydd. Da må det løse seg. Gjør det først det, kan alt skje. Strekes på fire-fem hester.

2 Cry Wolf/Eirik Høitomt

Tome Britt Madsen: - Trener bedre enn noen gang og har vunnet tre strake. Er ikke av letteste å kjøre, men har blitt bedre. Jeg håper og tror han kjemper om seieren igjen, men har respekt for Orlando Classic. Kusken får ta taktikken fra start.

3 Orlando Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var god til seier sist og vant elleve løp i fjor. Er så rask fra start at jeg tror ingen kan nekte ham teten. Derfra er vinnersjansen stor på sprint. En tidlig strek.

4 Ilenna Bonanza/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Hadde en veldig fin fjorårssesong og har sin fine form intakt. Men nå er det opp en klasse. Er ikke rask nok fra start til å være med i tetkampen. Får vi en fin posisjon, kan vi kanskje snuse på en trippelplass. Jeg tror det er maks.

5 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var knallsterk til seier sist på Sørlandet mot god motstand. Er ikke noen spesialsprinter og er avhengig av tøft tempo her. Er uansett garderingsaktuell.

6 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Anders Lundstrøm Wolden: - Gikk et bra løp sist, er i fin form og kan løse raskt fra start. Kusken får bare kjøre til. Regnes som en av flere.

7 Such A Night/Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Har vært bra som toer i to strake løp og har formen på plass. Men fra dette sporet på sprint, med et par veldig gode på innsiden, ser det vanskelig ut. En fin premie er målet.

8 Roberto Brazz/Erlend Rennesvik

Jens Kristian Brenne: - Holder fin form og har fart i beina som rekker. Men fra dette sporet går det ikke uansett. Det er mange startraske innenfor. Da kan han ikke fyres av. Kjøres etter best mulig premie.

9 Magic Tile/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Står til for en fin reise i fine rygger. Kan hente seg en god premie om det løser seg litt til slutt.

10 Aida Mae/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Går jevne, fine løp hele tiden. Vanskelig å vinne en sprint bakfra i disse omgivelsene. Maks klaff kan være de samme som siste trippel.

11 L.A.'s Magic Moment/Tom E. Solberg

Karin Hauge: - Er i toppform og er god nok til å hevde seg i dette laget. Det som trekker ned er selvsagt bakspor på sprint. Han må ha mye klaff herfra. Er derfor mer trippel- enn seiersaktuell. Men blir det tøff kjøring i front plukker han mange til slutt. Verdt vurdering om løpet garderes.

12 Photolicious/Adrian Solberg Akselsen

Andreas Opheim: - Har veldig fin form i kroppen. Men spor tolv på sprint med de tøffeste i mot i bedre spor foran gjør det vanskelig. Er derfor fornøyd med en bra premie. Kan kanskje snuse på siste trippel med maks flyt.

RUNE WIIG: – Er en høykapabel type. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2609 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Let's Take a Selfie/Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Møter riktig motstand fra et perfekt spor. Men distansen er uvant og formen et lite spørsmålstegn. Det blir å smyge med og kjøre til slutt. Premie er bra inntil hun viser noe mer.

2 Lins Tanic/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har kun gått på det jevne i det siste, men har fordel av distansen og har et fint spor. Jeg tror på en fin premie.

3 Falcon Dragon/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Har slitt med høvene og hovbyller. Er ikke i toppform. Det blir vanlig vogn nå. Normalt ingen vinner.

4 Etosha Boko/Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen: - Satt fast sist og kjentes pigg ut. Står bedre til spormessig nå, men motstanden er tøffere. Fornøyd med premie.

5 Gogo Hall/Adrian Solberg Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Har fin form. Gikk et bra løp fra langt tillegg sist. Kan kanskje kommer seg tidlig til tet her. I så fall øker mulighetene med de tøffeste konkurrentene i bakspor. En outsider som skal strekes.

6 Allaway G.T./Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Kjentes, ifølge kusken, helt rå ut etter galopp sist. Har fått to løp i kroppen etter veldig lang pause og trener veldig fint. Er en av dem som kan kjempe om seieren med klaff.

7 Conrads Wilhelm/Herman R. Tvedt

Kristian Lindberg: - Vant to løp på rad før han ble sittende fast på Momarken i romjula. Kjentes helpigg ut, så formen er intakt. Har vunnet på denne distansen før, selv om den ikke er noen fordel. Klaffer det litt hans vei, mener jeg han er god nok. En tidlig gardering.

8 In Håleryd/Tom Erik Solberg

Oddmund Wallevik: - Spurtet enormt siste 400 meter via drøye spor til en sterk seier sist. Jeg mener denne distansen passer bedre enn den hun var ute på sist. Da handler det bare om at det løser seg litt posisjonsmessig. Kan vinne igjen.

9 I Am The Tiger/Rune Wiig

Rune Wiig: - Er en høykapabel type, god nok til å kjempe i toppen i dette løpet. Minuset er at han har galoppert en del i det siste. Det gjør meg litt usikker. En typisk outsider.

10 Velvatter/Lars Fredrik Kolle

Adrian S. Akselsen: - Satt fast som pigg på Momarken i romjula. Er like god som da hun vant på Bjerke nest sist. Er sterk og går til mål. Derfor er det ikke helt umulig med maks klaff. Men vi tror litt mer på Gogo Hall.

11 Massive Speed/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Er en veldig bra hest i veldig fin form. Distansen er en fordel. Løser det seg bare litt fra baksporet er han god nok til å kjempe om seieren. Strekes.

12 U.R. Amazing/Eirik Høitomt

Anders L. Wolden: - Er tilbake i form igjen og er en slugger som liker den lange distansen. Utgangsposisjonen er ikke ideell, men han er uansett ingen startrakett. Får han fine rygger å gå i siste 1000 meter, tar han mange til slutt, kanskje alle. En tidlig strek.

