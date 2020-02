TØFF TID: Csaba Burjan (i midten) likte ikke at det var lang kø på flyplassen i Shanghai. Foto: VASSIL DONEV / EPA

SoMe-straff: OL-gullvinner utestengt etter å ha skjelt ut Kina

En måned etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) strammet inn reglene for politiske ytringer i OL, er en OL-gullvinner utestengt i ett år for å ha publisert det som blir betegnet som en rasistisk kommentar om Kina i sosiale medier.

Csaba Burjan (25) vant kortbanegull i stafett for Ungarn i 2018-OL i Pyeongchang. Etter å ha landet på flyplassen i Shanghai 3. desember i fjor for å delta i verdenscupen i short track (kortbaneløp skøyter), ble han åpenbart irritert da han støtte på en lang kø foran passkontrollen.

Csaba Burjan tok et bilde av den og publiserte det i sosiale medier (SoMe), på sin Instagram-konto, med teksten «Fuckin China», ifølge Inside The Games – et nettsted som følger olympisk idrett tett.

Torsdag ble det kjent at etikk- og disiplinærkomiteen i Ungarns skøyteforbund har besluttet å utestenge ham ett år for å ha rettet en støtende kommentar mot Kina i sosiale medier. Csaba Burjan får ikke lov til å delta på treningsleirer, treningsøkter og konkurranser i regi av det ungarske skøyteforbundet.

SO-ME-GLIPP: Csaba Burjan vant gull for Ungarn under Pyeongchang-OL for to år siden. Foto: Lucy Nicholson / X90050

Han har 15 dager på seg til å anke avgjørelsen.

Csaba Burjan slettet den såkalte posten kjapt, men for sent. Det hjalp ham heller ikke at han umiddelbart ba om unnskyldning. Burján ble beordret hjem, mens Ungarns sjeftrener for kortbanelandslaget – kinesiske Zhang Jing – sa opp jobben da hun så Burjáns melding.

Det ungarske skøyteforbundet referer ikke til Den internasjonale olympiske komité IOCs skjerpede regler for ytringer knyttet til OL. Det er imidlertid et faktum at IOC nylig innførte retningslinjer – utover de allerede gjeldende – når det gjelder utøveres eventuelle ønske om å gi uttrykk for politiske synspunkter.

I en uttalelse fra IOC heter det blant annet at det er «et grunnleggende prinsipp» at idretten er nøytral og må opptre atskilt fra politisk, religiøs og andre typer innblanding».

Det skjer blant annet i kjølvannet av australske Mack Hortons protest mot Kinas gullmedaljevinner og dopingsak-involverte Sun Yang i forbindelse med premieutdelingen i svømme-VM i fjor.

Idretts- og OL-historiens kanskje mest kjente politiske protest er Tommie Smith og John Carlos black power-markering på medaljepallen under Mexico-OL i 1968. I nyere tid har amerikanske fotballspilleres «kneling» i forbindelse med avspilling av USAs nasjonalsang skapt oppmerksomhet.

Ifølge The Guardian ble to amerikanske utøver gjenstand for en reprimande fra USAs OL-komité – med en prøvetid på 12 måneder (til etter Tokyo-OL) – da de under de panamerikanske lekene i Peru i august knelte og strakte neven i været på pallen.

Publisert: 07.02.20 kl. 18:06

