KONA TIL TUFTE: Olaf Tufte og kona Aina under Idrettsgallaen på Hamar for åtte måneder siden. Norges dobbelte OL-gullvinner mener de beste norske kvinneroerne må bli enige om én plan for å kunne ta seg opp i verdenstoppen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tufte kritisk til jenteflukten: – Må gjøre det som skal til for å lykkes

Olaf Tufte (44) er lite begeistret over uroen og de nylige frafallene blant de beste norske kvinnelige roerne. Den dobbelte OL-gullvinneren mener de må trekke i samme retning for at Norge skal få en kvinne-båt i verdenstoppen.

Nå nettopp

– De er for mange løse tråder, der alle drar i hver sin retning og ikke ser lenger enn sin egen nesetipp. Det har jeg forståelse for, en gang imellom. Men jeg skulle ønske, generelt sett, at man hadde klart å skjønne at man må enes under ett for å skape de beste forutsetningene, sier Olaf Tufte.

– Det må være én plan. Målet er å få en kvinne-båt opp på et høyt internasjonalt nivå. Da må de som skal ro være villige til å gjøre det som må til for å lykkes, tilføyer han med tanke på uroen som er kommet til overflaten blant kvinnene på ro-forbundets elitelag.

For noen få dager siden ga Marianne Madsen og Hanna Inntjore beskjed om at de ikke lenger vil være en del av elitelaget, som trenes av Sebastian Baranzano Lena – etter et omstridt internt trenerbytte mellom ham og Johan Lidberg tidligere i år.

les også Ro-landslagets sjeftrener tar selvkritikk etter kvinnetrenerbyttet

– Jeg har kommunisert at jeg ikke kan være med i en periode. Jeg skal ut i en praksisperiode og har ikke mulighet til å delta på elitelaget. Ingenting er avklart med hensyn til hvordan det skal foregå, svarer Hanna Inntjore på spørsmål om hvorfor hun har «meldt seg ut» av elitelaget.

Hun opplyser at hun utdanner seg til å bli lærer og at praksisperioden som setter stopp for elitelag-deltagelse løper over seks uker.

Marianne Madsen, som i likhet med Inntjore er medlem av Bogstadvannet-klubben Christiania Roklub, skriver i en SMS at «en totalvurdering» – treningstid, reisevei, restitusjon, arbeidsbelastning og livssituasjon – er årsaker til hennes avgjørelse om å gå ut av forbundets elitesatsing, som har base ved Årungen cirka tre mil sør for Oslo.

Roernes kontaktperson Kristoffer Brun sier at han oppfatter det slik at Madsens og Inntjores fratreden har å gjøre med studier og jobb, og at de har behov for å trene nærmere studiestedet. OL-bronsevinneren fra 2016 understreker at de ved å melde seg ut «mister goder» og nå ikke kan stille krav til oppfølging fra landslagstrenerne.

– Det ville overraske meg om det blir flere, svarer han på spørsmål om han tror flere av elitelandslagets kvinner kan komme til å gjøre det samme som Marianne Madsen og Hanna Inntjore.

les også Landslagsroer Siri Eva Kristiansen var for tung for lettvekt: – Det var ofte litt kjipt

– Det er ingen ugrei stemning, sier Kristoffer Brun.

Elitelagets Thea Helseth var imidlertid kritisk til omstendighetene som rådet da hun i kjølvannet av VGs sak «Ro-landslagets sjeftrener tar selvkritikk etter kvinnetrenerbyttet» ble intervjuet av sin lokalavis Sunnsmørsposten (betalingsmur) for en måned siden.

«Det handler om måten ting er gjort på. (...) Det blir usikkerhet rundt alt som foregår. Lidberg fikk vite det samtidig med oss at han ble flyttet fra laget, så det kom som et stort sjokk for ham også. Egentlig var ingen klar over det som skjedde», sa Thea Helseth fra Aalesund Roklub 8. juli.

I samme sak kom det frem at Jenny Marie Rørvik var uenig med klubb- og elitelags-kollega Thea Helseth.

«Dette var en avgjørelse som ble gjort basert på hva som er best for laget som helhet, ikke nødvendigvis på individnivå. Jeg er derfor helt enig i avgjørelsen. (...) Sånne prosesser skaper naturligvis uro, men vi kommer forhåpentligvis sterkere ut av det».

les også Venteåret

«Selve byttet ble gjort relativt fort fra det ble snakk om til selve gjennomføringen. Det har vært en del misnøye til trener blant enkelte i gruppen, så at å bytte trener ble et tema kom ikke så veldig brått på, nei.», uttalte Rørvik.

Thea Helseth var ikke til stede under møtet – for noen dager siden – der Madsen og Inntjore ga de andre kvinnene på elitelaget «vi forlater dere»-beskjeden. Hun hadde sin første dag på jobb.

På spørsmål om det fortsatt er uenighet innad i laget med tanke på trenerbyttet, svarer hun at hun fortsatt står for det hun sa til Sunnmørsposten.

– Jeg synes prosessen i forkant av artikkelen (8.7) var uheldig. Jeg er helt innforstått med utfallet og hadde lagt dette langt bak meg. Hele laget kom til enighet om å forholde seg til denne beslutningen og tenke fremover, sier Thea Helseth – før hun tilføyer:

– Ble derfor noe overrasket over beskjeden om at to av jentene nå har meldt seg ut, sier hun.

les også Tufte skadet på sykkel – måtte sy 11 sting

Thea Helseth mener også at «prosessen» som førte til trenerbyttet Baranzano/Lidberg startet med misnøye «fra noen av jentene på laget». Hun opplyser også at uttaket til EM i Poznan i oktober opprinnelig skulle skje om et par uker.

– Nå som to av jentene har valgt å gå utenfor laget, vet jeg ikke helt hvordan prosessen blir videre. Jeg vet heller ikke noe om utøvere eller båtklasse som nå vil bli vektlagt i uttaksprosessen, sier hun.

Sebastian Baranzano Lena svarer nei på spørsmål om det fortsatt er «usikkerhet» og «uenighet» blant kvinnene på elitelaget (seks kvinner, syv menn) knyttet til trenerne og trenerbyttene, og om denne usikkerheten og uenigheten er årsaker til at Hanna Inntjore og Marianne Madsen forlater forbundets elitelag.

les også Birgit Skarstein: – Føler jeg har fått en liten gave

– Vi er fremdeles i en prosess med de aktuelle utøverne om hvordan vi går videre og regner med å komme til en konklusjon relativt raskt, skriver Sebastian Baranzano Lena i en e-post.

Han ber om at ytterligere kommunikasjon skjer via generalsekretær Anniken Ellingsen. Hun sier at Marianne Madsen og Hanna Inntjore fortsatt har mulighet for å kvalifisere seg til et eventuelt EM og neste års OL-kvalifisering.

– Vi har ikke diskutert dette internt ennå, og de har ikke skriftlig meldt seg ut, sier Anniken Ellingsen.

– Kan de melde seg inn igjen?

– De kan ikke «shoppe» seg tilbake, svarer generalsekretær Anniken Ellingsen.

Publisert: 10.08.20 kl. 09:16

Fra andre aviser