MOT STRØMMEN: Jonathan Isaac ble i motsetning til sine lagkamerater stående oppreist da den amerikanske nasjonalsangen ble avspilt foran NBASS-kampen mellom hans Orlando Magic og Brooklyn Nets i Disney World i Orlando. Foto: Charles King / Orlando Sentinel

Nektet å gå ned på kne

22 år gamle og 211 centimeter høye Jonathan Isaac skapte i dobbelt forstand oppstandelse da han ikke gikk ned på kne for å markere støtte til Black Lives Matter-bevegelsen under re-starten av basketballigaen NBA.

Nå nettopp

– Jeg tror på budskapet, men synes personlig at svaret ikke er et kne eller en t-skjorte, svarte Orlando Magic-spilleren konfrontert med sin synlige holdning - ifølge blant andre CBS Sports.

NBA kom i gang igjen natt til fredag norsk tid, under strenge smitteverntiltak i Disney World i Orlando. Foran premiekampen mellom Utah Jazz og New Orleans Pelicans gikk samtlige spillere ned på et kne under avspillingen av den amerikanske nasjonalsangen.

les også Black Lives Matter-markeringer under NBA-oppstarten

De fleste hadde også fjernet sine egennavn på kamptrøyene til fordel for slagord som «Say their names» og «Equality», også det til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen.

Det var den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick (32) som startet kne-protesten for snart fire år siden. I protest mot politiets brutalitet, spesielt mot farvede. Han ble fryst ut av fotballigaen NFL og har siden ikke lyktes med å få kontrakt i noen av NFL-klubbene.

les også Kne-forbildet vil spille igjen

Han er imidlertid blitt et forbilde for stadig flere idrettsutøvere i USA og resten av verden.

les også Marcelo knelte etter scoring da Real Madrid slo Eibar

Det er han etter alt å dømme for også for Jonathan Isaac. Men amerikaneren vil ikke ta i bruk samme symbolikk. Da lagkameratene hans gikk ned på kne - ikledd t-skjorter med påskriften «Black Lives Matter» - ble 22-åringen stående, iført kamp-singlet med den vanlige påskriften (Orlando) «Magic» og sitt spillernummer 1.

Jonathan Isaac forteller at han under et møte med lagkameratene foran kampen (Orlando Magic-Brooklyn Nets 128–118) ga beskjed om sitt valg om ikke å følge deres eksempel.

– Jeg sa til dem at de vet hvem jeg er som person. De vet hva jeg tror på og de respekterte min beslutning, sier han.

NBA har formelt sett et regelforbud mot å knele under avspillingen av nasjonalsangen. Men ifølge CBS har NBAs øverste sjef, Adam Silver, sagt at ligaen ikke vil praktisere regelen mens kampene spilles under rådende corona-omstendigheter.

FORSKJELLIGE VIRKEMIDLER: Brooklyn Nets’ Garret Temple og Orlando Magics Jonathan Isaac i en duell under lagenes første re-startkamp i Orlando. Foto: Ashley Landis / X02835

– Folk protesterer på forskjellige måter. Hvis noen mener at dette ikke er den rette måten, så gjør de ikke det. Men jeg har ikke noen problemer med hans valg, sier Brooklyn Nets Garrett Temple ifølge svenske Aftonbladet.

I en senere kamp ble San Antonio Spurs sjeftrener Gregg Popovich og hans assistent Becky Hammon stående da nasjonalsangen ble avspilt.

Ishockeyligaen NHL starter sitt sluttspill lørdag. I forbindelse med treningskampene foran re-starten har spillerne valgt sin måte å uttrykke og markere samhold.

Publisert: 01.08.20 kl. 10:43

Fra andre aviser