Mener Russland bruker corona for å slippe dopingstraff: – Galskap og patetisk

Sportsminister Oleg Matytsin (55) mener OL-utestengelsen av Russland bør droppes på grunn av den verdensomspennende coronakrisen. I USA reageres det kraftig på uttalelsen.

– Det er galskap og patetisk at han bruker denne krisen i et forsøk på komme seg ut av en situasjon som de selv har skapt gjennom et statsorganisert dopingsytem. De ranet en rekke utøvere fra hele verden, sier sjefen for det amerikanske antidopingbyrået (USADA), Travis Tygart, til VG.

Han sikter til den russiske idrettsministeren som tok til orde for å lempe på straffen mot Russland i et ferskt intervju.

I fjor ble nasjonen utestengt fra alle store mesterskap, inkludert OL, i fire år etter omfattende avsløringer om hvordan landet jukset i stor skala i forbindelse med blant annet OL i Sotsji. Da landet deretter skulle sende inn dopingprøver fra laboratoriet i Moskva til WADA (Verdens Antidopingbyrå) mot slutten av 2018, viste det seg at disse var manipulert.

Vil påta seg mesterskap

Nå skal idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne avgjøre om Russland-straffen er gyldig eller ikke.

– Lederne i IOC, Wada og dommerne som skal avgjøre dommen bør forstå at vi har en helt annen situasjon nå, og at den krisen som har oppstått bør få en slutt. Vi bør starte med blanke ark og forstå at det viktigste nå, er å stå sammen, sier Matytsin.

Han mener det å straffe Russland vil skade hele den olympiske bevegelsen. Ifølge nyhetsbyrået AP skal Matytsin også ha sagt at Russland tilbyr seg å avholde flere internasjonale idrettskonkurranser i fremtiden, dersom andre vertsnasjoner må kaste inn håndkleet etter coronakrisen.

– Prioriteten nå er fremtiden til den olympiske bevegelsen. Det må være konsolideringen av hele den internasjonale idrettsverden, sier mannen som ble sportsminister i Russland i januar.

USADA-SJEF: Galskap. Patetisk. Det sier Travis Tygart om uttalelsene fra Russland, i et intervju med VG. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Reagerer

I Colorado Springs sitter USADA-leder Travis Tygart. Han rister på hodet over de ferske uttalelsene fra Russland.

– Det virker som om russerne fortsatt ikke vil ta ansvar for hva de gjorde, og at de ikke anerkjenner hva som foregikk. Dette viser bare hvor viktig det er at de må møte i CAS og holdes ansvarlig for den svindelen de utførte overfor resten av idrettsverden, sier amerikaneren til VG.

– Hva tenker du om antidopingsituasjonen i Russland nå?

– Vi håper at RUSADA gjør den jobben de er satt til å gjøre. Og så håper vi at CAS avgjør saken raskt, samt at den får konsekvenser. Vi krysser også fingrene for at det blir et robust testregime i forkant av Tokyo-OL neste sommer, slik at verden kan ha tiltro til det som foregår der, sier Tygart.

