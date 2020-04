Kommentar

Tilbake til gavedisken, Raja!

Av Leif Welhaven

Kulturminister Abid Raja var ikke i nærheten av å få brukt opp den første krisepakken. Det innebærer at det må tenkes nytt Foto: Frode Hansen

Det går en grense for hvor mye coronahjelp idretten kan regne med å få av staten. Men det må være mulig å fordele krisestøtten på en mer treffende måte enn det vi har sett så langt.

Noe er alvorlig galt når det ikke kommer inn i nærheten av nok søknader til å få brukt opp den første statlige krisepakken.

De siste dagene har signalene vært der om at kart og terreng kunne bli vanskelig å få til å gå opp i fordelingen, men tallene som onsdag ble offentliggjort av Lotteritilsynet er enda mer oppsiktsvekkende enn det var grunn til å tro.

Av 700 avsatte millioner hadde det bare kommet inn søknader fra norsk idrett om 264 millioner. Da har Jan Bøhler sine ord i behold når han kaller innretningen av krisepakken for «skivebom».

Dersom noen et øyeblikk tror det skyldes at coronakonsekvensene ikke er eller blir så ille for landets langstrakte frivillighet, er det bare å tro om igjen. Norsk idrett fossblør på alle plan.

For en bevegelse som er lim i lokalsamfunnene og har enorm betydning for involvering og inkludering, vil likviditetsutfordringene mange steder kunne bli akutte i løpet av kort tid. Og med 11000 idrettslag der ute, i en bevegelse som er ekstremt sammensatt, er det åpenbart at coronakrisen rammer ulike aktører på ulikt vis. Da er det så synd at mange opplever at de ikke fyller kravene staten har satt for å kunne få midler fra krisepakken.

Det skal understrekes at myndighetene måtte handle raskt da pakken skulle skrus sammen, og det er ingen tvil om Abid Raja og hans departement har og har hatt et genuint ønske om drahjelp som monner.

Likevel er det synd at det er tatt flere valg som åpenbart slår uheldig og ekskluderende ut.

For eksempel er det vanskelig å forstå at det ble satt et minimumskrav på 25.000, dersom man skulle få dekket tapte arrangementskostnader. For små aktører kan tap under denne grensen være riktig så relevante og eksistensdefinerende. Da er det ikke rart det oppleves urettferdig å bli plassert utenfor, bare fordi man ikke har tapt nok.

Det er også et spørsmål om fokuset er blitt for ensidig på arrangementsaspektet ved idrettens coronakrise. Har arrangører av det eller det stevnet noe større legitimitet eller behov enn aktører som lider av andre grunner?

Bør tapte billettinntekter for eksempel være mer egnet for pakkehjelp enn coronafølgene for klubber som taper stort på anlegg de selv eier og drifter?

Er tapte billettinntekter mer høyverdig enn tap ved for eksempel uteblivelse av utleie, treningsavgifter som bråstopper eller kiosken som ikke lenger har noen omsetning?

Tja.

Det er mange underområder som påfører tap i disse dager, og det er ikke enkelt å trekke noen klar grense. Uansett vil det sikkert være aktører som føler seg oversett, og det vil trolig også forbli et gap mellom idrettens forventninger og realismen i hvor høyt myndighetene bør prioritere denne sektoren. Vi lever tross alt i en tid der behovene er akutte overalt, hvor liv og helse skal være først i køen og det er forståelig at det mest samfunnskritiske får mest oppmerksomhet.

Men uansett virker det å være mye å hente på en bedre kartlegging av hvor skoen trykker for hvem i norsk idrett, slik at vi ikke forblir der at penger står ubrukt mens behovene er enorme. Her er det positivt at Abid Raja er åpen for justeringer, og dialogen mellom myndigheter og idrettsbevegelsen blir ekstremt viktig fremover. Her er det også essensielt at Berit Kjøll & co lytter godt til signalene fra grasrota i egen organisasjon.

Selv om det ikke er barn og bredde som stjeler de største overskriftene, er det her den aller viktigste jobben gjøres i landets største folkebevegelse.

Selvsagt skal vi være opptatt av at den profesjonelle og kommersielle delen av norsk befinner seg i krevende tider med mange arbeidsplasser på spill. Men om vi tar på folkehelsebrillene, som berettiger det meste av den statlige støtten til idretten, er det limet i hverdagen for folk flest det bør handle aller mest om.

Og da må myndighetene tilbake til gavedisken og pakke inn den nødvendige gaven på en måte som gjør at hver eneste krone får nytte der det virkelig trengs.

Publisert: 22.04.20 kl. 16:50

