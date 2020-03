VINNER: Ada Hegerberg feirer Champions League-seier i 2019. Hun scoret hattrick i finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Sjögren tror ikke på Hegerberg-comeback: – Tydelige signaler på at Ada ikke vil

Landslagssjef Martin Sjögren (42) åpner opp om tankene sine rundt Ada Hegerberg (24) i en svensk podcast.

– Da vi sist hadde kontakt, var det veldig tydelig at hun ikke var klar for å være tilgjengelig for landslaget igjen, sier Sjögren i podcasten til den svenske journalistprofilen Olof Lundh.

– Vi får rette oss etter det og se hva som skjer i fremtiden. Det er fortsatt sånn at vi vil ha med de beste spillerne, fortsetter svensken.

Det var etter EM-nedturen i 2017 at Ada Hegerberg, en av verdens beste fotballspillere, ga seg på det norske landslaget. Hun sa til VG den gang «at det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring».

I et intervju med fotballmagasinet Josimar gjort våren 2017, fortalte Hegerberg at hun ble «knekt psykisk av å være på landslaget».

Sjögren understreker at det aldri har vært noe dårlig stemning mellom ham og Gullballen-vinneren - som nå er ute med en alvorlig kneskade.

GODT FORHOLD: Martin Sjögren understreker at det ikke er noen dårlig relasjon mellom ham og Ada Hegerberg. Her fra fotball-EM i Nederland i 2017, da Hegerberg fortsatt var en del av landslaget. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Ada og jeg har aldri hatt noen dårlig relasjon, uansett hvordan det har blitt fremstilt i media. Alt som skjedde og all oppstandelsen, var knyttet til det faktum at Ada hadde en oppfatning om at man ikke hadde verdsatt kvinnelandslaget tilstrekkelig i en veldig lang periode i Fotballforbundet. Da var selve EM og opplevelsen der det som gjorde at det veltet for Adas del. Siden det har vi hatt kontakt, men Ada står på sitt og vil fortsatt ikke være en del av landslaget, sier Sjögren og fortsetter:

– Etterspillet da det ble offentliggjort ble mye større enn bare en samtale om at hun ikke ville spille på landslaget lenger. Dt vokste, det ble ikke positivt for noen som var innblandet, hverken for henne, det norske fotballforbundet eller laget. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det ble mye oppstandelse.

Se Hegerberg avgjøre Champions League-finalen:

– Er den eneste sjansen for at verden får se Ada Hegerberg i norsk landslagsdrakt igjen at hun selv kjenner suget, ringer deg og sier hun vil være med igjen?

– Først og fremst må hun kjenne at hun vil være med og være motivert til det. Det er det første steget. Om hun så ringer meg eller ikke, det får vi se på. Det handler om at hun må kjenne at hun er motivert for å spille for landslaget igjen. Er hun det, er det så klart interessant for landslaget, svarer Sjögren.

Sjögren tok over det norske landslaget et halvt år før mesterskapet i Nederland sommeren 2017, og fikk en tøff start på jobben. Norge røk ut etter gruppespillet uten å score et eneste mål.

les også Hegerberg bruker mannen som «korsbånd-ekspert»

– Det var nok mange grunner til det. Den ene var at vi bare hadde jobbet sammen et halvt år. Det var ganske mange profiler som hadde sluttet halvåret før eg tok over. Vi hadde et ganske ung lag, og vi var ikke klare. Det gikk ganske bra i begynnelsen med ganske goder resultater. Det var ganske høye forventninger, det har man i Norge til kvinnelandslaget, og vi var ikke klare til å leve opp til de forventningene, sier Sjögren om mesterskapet.

