Van Dijk historisk - tidenes første forsvarsspiller kåret til årets spiller

Liverpools Virgil van Dijk slo Lionel Messi og Cristiano Ronaldo - og ble kåret til årets spiller i Europa.

Luka Modric vant i fjor, og endte Messi/Ronaldo-dominansen som prisvinnere. I år ble de slått igjen. Denne gang av en forsvarsspiller.

Prisen gjør altså Liverpools enorme forsvarskjempe Virgil van Dijk historisk, han er den første forsvarsspilleren til å ta denne prisen.

Liverpool og van Dijk vant Champions League i vår, og ble nummer to i Premier League, ett poeng bak Manchester City.

England og Lyons Lucy Bronze ble årets spiller for damene. Ada Hegerberg var en av de tre nominerte. Den siste var franske Amandine Henry.

UEFA (Det europeiske fotballforbundet) Player of the Year blir kåret på bakgrunn av spill fra 31. juli 2018 til 31. juli 2019. Kriteriet er beste spill, for klubb og internasjonalt, for spiller i en klubb som er medlem av UEFA.

Utdelingen fant sted under gruppetrekningen til Champions League i Monaco torsdag kveld. Van Dijk fikk også prisen som årets forsvarsspiller i Champions League.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er muligens litt inhabil i denne kåringen, men han mener det er på tide at en forsvarsspiller tar prisen.

– Moderne fotball bør være litt mer åpen for det. Det er bra for barn å se at du kan være en superstjerne selv om du er forsvarsspiller, sier Klopp melder BBC og fortsetter:

– Vi trenger ikke bare å snakke om Messi og Ronaldo, dersom vi snakker om forrige sesong, så fortjener Virgil det. Men snakker vi om hele karrieren, da kjemper Messi og Ronaldo om det.

Det er blitt flere priser på nederlenderen etter forrige sesong. I april ble han stemt frem av spillerne selv, da han ble kåret til årets spiller av spillerforeningen i England.

For snart to år siden ble Liverpools 750 millionerskjøp av van Dijk fra Southampton stemplet som galskap.

55 journalister og 80 trenere hadde stemt frem de nominerte.

Årets midtbane i Champions: Frenkie de Jong (Ajax, nå: Barcelona).

Årets angripsspiller i Champions League: Lionel Messi (Barcelona).

UEFA Player of the Year ble første gang delt ut i 2011. Lionel Messi (Barcelona) vant.

Her er resten av de tidligere vinnerne:

2012: Andrés Iniesta (Barcelona). 2013: Frank Ribéry (Bayern München). 2014: Cristiano Ronalo (Real Madrid). 2015: Messi. 2016: Ronaldo. 2017: Ronaldo. 2018: Luka Modric.

