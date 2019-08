TAPTE DUELLEN: Bodø/Glimts Håkon Evjen (i grønt) og Odds tomålsscorer Fredrik Nordkvelle i duell under kampen Odd vant 3–1 på Skagerak Arena fredag. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Glimt-treneren tror ikke Evjen blir solgt

SKIEN (VG) Håkon Evjen (19) er trolig Eliteseriens heteste salgsobjekt. Kvelden før deadline day tror Glimt-trener Kjetil Knutsen han får beholde Glimt-talentet ut sesongen.

Etter 1–3-tapet for Odd i toppkampen på Skagerak Arena fredag kveld hadde Glimt-treneren godt håp om at både Evjen og Amor Layouni (26) ikke blir solgt i løpet av deadline day.

– Skal jeg tippe, tror jeg de er i Bodø/Glimt ut sesongen, sier Bodø/Glimt trener i et intervju med Eurosport.

Det har florert med overgangsrykter rundt flere at Bodø/Glimts spillere samtidig som laget har overrasket i Eliteserien. Håkon Evjen og Amor Layouni er blitt omtalt som ligaens heteste salgsobjekter, og forsvarsspiller Fredrik Bjørkan har blitt linket til europeiske klubber som Groningen.

– Det som skjer nå de resterende timene og dagene, er umulig å vite. Men akkurat her og nå tror jeg stallen vår ser ganske lik ut som den gjør nå, sier han til VG.

Serieleder Bodø/Glimt inviterte Odd inn i gullkampen etter tapet i Skien. Nå ligger telemarkingene fire poeng bak. Molde ligger bare to poeng, men kan ta over ledelsen med seier mot Mjøndalen søndag.

Nå venter dermed en tøff og spennende høst for laget som av eksperter tror kan bli «Norges Leicester» denne sesongen.

– Er dere avhengige av å beholde nøkkelspillere som Evjen, Layouni og Bjørkan for å ta det gullet i Eliteserien?

– Når det gjelder alle spillerne du nevner, er det for meg viktig at alle forstår hvorfor de blir gode og hvorfor de blir ettertraktet. Det er fordi de har jobbet knallhardt, og det er også et kollektiv som har løftet de frem, svarer Knutsen.

– Så du mener dere kan selge og fortsatt henge med i gullkampen helt inn?

– Hvis klubben på et tidspunkt velger å selge disse spillerne, er det fordi timingen er rett og prisen er riktig. Da gjør vi det sammen, og ønsker spillerne lykke til. Det var også vårt fokus da vi mistet tre sentrale spillere inn mot denne sesongen, og jeg føler vi har vist for alle at det du kan gjøre noe med, de er med de spillerne du har, svarer Glimt-treneren.

Han var skuffet etter tapet for Odd fredag kveld. I første omgang var laget nærmest ikke til å kjenne igjen fra den imponerende 4–0-seieren mot Vålerenga på Aspmyra mandag.

– Vi var ikke klar da kampen begynte. Spillet gikk for mye på tvers. I tillegg møtte vi et godt Odd-lag. Så var ikke nok trøkk, og ikke nok lojalitet i forhold til hvordan vi skal løse spillet, sier Kjetil Knutsen til VG om kampen.

PS: Overgangsvinduet i Norge stenger midnatt lørdag 31. august. I de største europeiske ligaene bortsett fra Premier League stenger det 2. september.

Publisert: 31.08.19 kl. 16:41







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 2 Molde 19 12 4 3 44 – 20 24 40 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 19 9 5 5 30 – 24 6 32 5 Brann 19 8 5 6 25 – 21 4 29 6 Vålerenga 19 7 5 7 33 – 29 4 26 7 Kristiansund 19 7 5 7 24 – 21 3 26 8 Viking 19 7 5 7 29 – 30 -1 26 9 Lillestrøm 19 7 4 8 25 – 29 -4 25 10 FK Haugesund 19 6 6 7 27 – 23 4 24 11 Tromsø 19 6 3 10 23 – 38 -15 21 12 Stabæk 19 5 5 9 20 – 26 -6 20 13 Mjøndalen 19 4 8 7 26 – 34 -8 20 14 Ranheim 19 5 4 10 22 – 34 -12 19 15 Strømsgodset 19 4 4 11 21 – 37 -16 16 16 Sarpsborg 08 19 2 9 8 20 – 27 -7 15 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

