Raja vil kalle inn NIF til møte om rasisme: – Det er alarmerende

Kulturminister Abid Raja er bekymret over historiene som har kommet frem om rasisme i norsk idrett, og vil kalle inn ledelsen i Norges idrettsforbund (NIF) til et møte om temaet.

De siste ukene har flere nordmenn stått frem med sine opplevelser i idrettsmiljøet.

Tidligere denne uken erkjente NIF at rasisme og diskriminering skjer i norsk idrett, og nå ønsker kulturministeren et møte for å sette mål for hvordan de kan stoppe det.

– Jeg er veldig bekymret for det som har kommet frem. Flere har stått frem med sine erfaringer og opplevelser. Det er bekymringsfullt, og jeg vil si at det er alarmerende, sier Raja.

TV2-programleder Siri Avlesen-Østli etterlyste i VG et mer flerkulturelt håndballandslag. Hennes arbeidsgiver har den siste tiden fokusert på rasisme med saker hvor blant annet Daniel Getaneh Hatland fortalte om rasisme på fotballbanen. Eliteseriespillerne Amin Askar og Amahl Pellegrino fortalte om det samme, og idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai etterlyste mer forebygging.

– Det er urovekkende at mange barn kan kvie seg for å delta. Idretten skal være en arena for alle, men rasisme og diskriminering kan gjøre at barn og unge slutter, sier Raja.

ERKJENTE RASISME: Norges idrettsforbund erkjente denne uken at rasisme finnes i idretten. Raja forteller at han snakket med idrettspresident Berit Kjøll denne uken, og at hun deler hans bekymring. Foto: Frode Hansen

Nå vil kulturministeren prate med toppene i NIF med fokus på hvordan man kan forebygge rasisme fra tribune, foreldre eller ledere, og hva idretten kan gjøre for å få mer mangfold inn i ledelsen.

– Idretten har egentlig ikke kommet seg ut av startgropen. Det skal jeg sette i gang. Dette må vi starte på nå, vi har egentlig ingen tid å miste, sier Raja.

Han trekker frem hvordan idretten har begynt å jobbe for å få inn flere kvinner. Han sammenligner den kampen med mangelen på mangfold i norsk idrett.

– Gutteklubben Grei er ikke bare Gutteklubben Grei. Den har også en etnisk dimensjon. Når kvinner kommer inn i styre og stell bringer de med seg sammensatt kompetanse, som menn ikke har. Det samme gjelder etnisk kompetanse. Man bringer med seg erfaring, og forstår ting på en annen måte. Dette er tilleggskompetanse, og hvis det ikke slipper til har du ikke mangfold i styre og stell, sier Raja.

Raja vil også utrydde ord som «neger», «pakkis», «jøde», «muslimjævel» og «homo» fra idretten – ord han frykter kan smitte over på barn.

– Det skal være nulltoleranse for rasisme. Det må jobbes på banene og blant lederne, og ha representasjon blant styre og stell. Det er ikke gjort en god nok jobb. Vi skal sette forventninger og krav, derfor skal vi ha et møte hvor vi er tydelige på hva vi forventer.

Kulturministeren er tydelig på at dette ikke kun skal være et presseoppslag. Han sier han vil at temaet følges opp. Idretten skal jobbe etter mål, og det rapporteres tilbake til ham.

– Dette må måles på resultater. Det vet idretten, det er resultatene som teller. Hvis man forventer det på banen, må vi også forvente det i oppfølgningen av rasisme og diskriminering.

Norges idrettsforbund setter pris på tiltaket fra Raja.

– Dette er et flott initiativ fra statsråd Abid Raja som NIF verdsetter. NIF ønsker å bidra i en konstruktiv dialog med statsråden for å finne gode og målrettede tiltak mot rasisme i norsk idrett, sier kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard.

– Her må alle gode krefter forenes for å løse et problem vi står ovenfor, både i idretten og i samfunnet for øvrig. Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og vi ønsker å leve opp til visjonen, idrettsglede for alle, slår Aagaard fast.

Publisert: 13.06.20 kl. 06:23 Oppdatert: 13.06.20 kl. 06:35

