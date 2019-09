MER JUBEL: Rosenborg kan få damelag allerede i 2020. Her jubler Rosenborg-spillerne etter 1–0-scoringen til Vegar Eggen Hedenstad mot Vålerenga. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG.

Rosenborgs mål: Kvinnelag i Toppserien allerede neste år

På et styremøte i desember kan det bli bestemt at Rosenborg får kvinnelag allerede neste sesong. Det er snakk om en sammenslåing med toppserielaget Trondheims Ørn.

Det bekrefter styreleder Ivar Koteng overfor VG.

Som VG skrev i mai har Rosenborg begynt å tenke på et mulig kvinnelag. Den gang ville ikke Koteng si noe mer enn at det var noe de hadde i tankene.

Nå letter han på sløret: Tirsdag hadde Rosenborg første møte med Trondheims Ørn om et samarbeid for å få et kvinnelag på Lerkendal. Det møtet var positivt.

– Vi har sagt ja til å gå videre med dette. Det blir nå en periode frem mot jul hvor vi skal gå gjennom en del ting, og vi tar en beslutning på styremøtet til jul som vi da eventuelt vil legge frem på neste årsmøte, sier Koteng til VG.

– Er det da sånn at dere kan få et kvinnelag i Rosenborg allerede 2020?

– Ja, vi har et mål om å komme dit, svarer Koteng.

Koteng avkrefter samtidig at han i 2017 mente det var uaktuelt med et kvinnelag i Rosenborg.

– Nå er det også sånn at RBK driver med bare herrefotball. Så lenge kvinnefotballen har et godt tilbud ellers i Trondheim, så ser ikke vi noen grunn til å starte med damefotball. Vi er på ingen måte imot damefotball. Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon. Men vi må jo også se på om damefotballen er tjent med å se til herrefotball. For herrefotballen er jo ikke veldig god, sa Koteng til VG i den gang, etter at en kronikk hvor han drøftet hvordan norsk fotball kunne bli bedre.

Han forteller at han mener kvinnefotballen i Norge er nærmere internasjonalt nivå enn herrefotballen.

– Vi føler nå vi har hodet over vannet og er klare for dette, sier han nå.

Rosenborg spiller torsdag kveld første kamp i Europa League-gruppespillet mot østerrikske LASK. Dette sier Bjørn Maars Johnsen om kampen:

– Hvilke fordeler er det for Rosenborg å ha et kvinnelag?

– Nummer én er at vi opplever at det er mange jenter som har en drøm om å spille i Rosenborg. I tillegg ønsker vi å identifisere oss med mer enn 50 prosent av befolkningen, og vi tror dette kan være positivt både for publikum og markedet, svarer Koteng.

Samarbeidet er en gledelig nyhet for Ragnar Slettestøl, styreleder i Trondheims Ørn.

– Vi har ønsket dette en stund og ligger internt litt foran Rosenborg i løypa. Vi tror timingen er god med tanke på det som skjer i kvinnefotballen i Europa. Det blir lettere tilgang på sponsorer. Jeg tror vi kan samarbeide på en del områder som kan heve oss, sier han til VG.

– For vår del kan dette helt sikkert skje allerede i 2020. Det er eventuelt prosessene i Rosenborg som kanskje tar litt lengre tid, legger han til.

Trondheims Ørn ligger på niende plass i Toppserien med 16 poeng på 16 kamper.

PS: Rosenborg er ikke eneste klubb som satser på kvinnelag i disse dager. Obos-klubben Aalesund har også nettopp inngått et samarbeid med 1.-divisjonsklubben FK Fortuna. Det er styrevedtatt i begge klubber, og skal vedtas i ekstraordinære årsmøter i månedsskiftet september/oktober.

Dette sier André Hansen før torsdagens Europa League-kamp:

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

