Carlsen-bråket: Bettingselskapet vinner uansett

Det er høyst usikkert hvem som vinner maktkampen. Men for én av aktørene er den betente saken et sjakktrekk uavhengig av om bettingavtalen blir noe av eller ei.

Situasjonen fremstår uendelig fastlåst, i en konflikt der det ikke finnes noen middelvei.

Enten velger norsk sjakk å si ja til 50 millioner kroner over fem år fra en utenlandsk spillaktør, eller så takker man nei til det økonomisk lukrative tilbudet.

Med så skarpe fronter vi nå ser, og der konflikten eskalerer fra dag til dag, er dette blitt en vond og vanskelig affære.

Men for den potensielle donoren, er hele denne smørja faktisk en vinnersak uansett.

Uavhengig av hva man mener om etikken og fremgangsmåtene i denne bransjen, skal de på et rent taktisk plan ha kred for sine utspekulerte evner.

Stadig lykkes aktører i bettingbransjen med å oppnå akkurat det som betyr så mye for dem: Oppmerksomhet.

Og nå er et av de fremste selskapene så til de grader plantet midt i nyhetsbildet.

Den ikke-regulerte gamblingindustrien er jo ikke ønsket i Norge av et politisk flertall av sosialpolitiske hensyn, og de har ikke lov til å markedsføre seg her.

Men fra selskapenes side, er det uaktuelt å holde seg unna. Da er konflikt og kontroverser ofte det som skal til for å få blest – og dermed bevissthet – rundt eget merkenavn og portefølje.

Over lang tid har vi opplevd alle mulige typer stunts, der et av de mest velbrukte er å hyre kjendiser som frontfigurer for reklamekampanjer sendt fra utlandet. Men den sjakkavtalen som nå foreslås, fremstår markedsmessig smartere meislet ut fra bettingselskapets side.

Dersom avtalen ender med å gå gjennom, vil de ha brøytet helt ny mark i norsk spillpolitikk. Riktignok står Norges Sjakkforbund (NSF) utenfor den organiserte idretten, noe som har sammenheng med barneidrettsbestemmelsene.

Men om NSF de facto blir en lobbyist som skal jobbe for å erstatte spillmonopolet med lisens, vil bransjen likevel ha fått en fot innenfor på en måte vi ikke har sett før.

Dessuten vil jo en innsprøyting av 50 millioner kroner i et miljø som ikke akkurat har vært økonomisk bortskjemt, selvsagt medføre betydelig goodwill i flere kretser, ikke minst hos dem som får bedre rammer for satsingen.

Men også dersom Magnus Carlsens forsøk på å nærmest tvinge gjennom avtalen skulle falle, vil bettingselskapet kunne smile i skjegget på egne vegne. Da vil de ha spart 50 millioner kroner, samtidig som de har fått en virvelvind av oppmerksomhet ut av forsøket på å inngå et samarbeid.

Dessuten vil ettermælet til selve diskusjonen blant mange være at de var selskapet som gjerne ville hjelpe, men ikke fikk lov av et inngrodd miljø, som ikke respekterer behovene til de unge og lovende.

For et selskap som formelt faktisk ikke er ønsket i Norge, medfører ikke den konklusjonen den verste situasjonen de kan havne i. Og i tilfelle vil dette bli ansett som enda et stikk i kampen mot monopolet, som da vil fortsette på andre fronter.

Både for Magnus Carlsen og for delene av sjakkmiljøet som vil avvise avtalen, er imidlertid denne saken utfordrende omdømmemessig.

Måten en klubb ble opprettet på, der Carlsen betalte medlemskapet for 1000 personer for å påvirke kongressens valg, har jo fra før opprørt mange. Divastempelet vil sikkert ikke mindre av at planene om VM i Stavanger nå er lagt på is, etter verdensmesterens ønske.

På den andre siden skal det bli interessant å se hvor lett det blir å drive videre på sparebluss for NSF, og hvor mye sinne det vil skape i yngre rekker, dersom man sier nei til så mye penger.

Med diverse juridiske problemstillinger, kamp i korridorer fra aktører med ulike egeninteresser og en konflikt uten synlige retrettmuligheter, er det ingenting som tyder på noe annet enn massevis av virak i uoverskuelig fremtid.

Og det er liten tvil om at én av aktørene profitterer på.

