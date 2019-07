KJEMPET OM MILLIONER: Preben Stokkan kjempet om 85 millioner kroner i pokerturneringen WSOP Main event. Foto: Tomas Stacha

VM-drømmen knust for Stokkan – vant 2,7 millioner kroner

Den norske pokerproffen Preben Stokkan kjempet lenge om førstepremien på 85 millioner kroner i poker-VM i Las Vegas, men han måtte til nøye seg med en 21. plass.

Totalt stilte 8569 spillere til start i turneringen WSOP Main event, også kjent som poker-VM, med et innkjøp på 10.000 dollar – rundt 85.000 kroner.

Alle spillerne startet med 60.000 sjetonger, og det spilles helt frem til én spiller har alle sjetongene.

Like etter klokken 03 natt til lørdag var eventyret over for Stokkan. Det endte med en 21. plass og 324.000 dollar – rundt 2,7 millioner kroner.

Etter å ha kjempet seg gjennom seks og en halv dag rundt pokerbordet, ble det hele avsluttet med det som på pokerspråket kalles en «coinflip» – en tilnærmet 50–50-situasjon.

Stokkan valgte å legge sine siste rundt 11 millioner sjetonger i potten, etter at Zhen Cai hadde spilt opp til 1,3 millioner. Cai, som før hånden startet hadde i overkant av 30 millioner sjetonger, valgte å syne Stokkans all in.

Amerikanske Cai viste frem to tiere, mens Stokkan hadde ess og konge i ruter, og måtte ha hjelp.

Floppen – de første tre felleskortene – knuste i stor grad Stokkans håp om VM-tittelen med kortene 10–7–3. En dame på turn ga Stokkan et ørlite håp, men ettersom det var det tredje sparkortet, og Cai hadde spar-ti, ville kun knekt i ruter, kløver eller hjerter redde nordmannen. Det siste felleskortet var spar-fire, og Stokkan var slått ut på en 21. plass – av totalt 8500 spillere.

Var nesten ute

Det kunne endte med exit langt tidligere i turneringen. Stokkan var tidlig i turneringen nede i kun 5000 sjetonger, men spilte seg stort opp og ledet etter turneringens tredje dag.

Etter fjerde dag av turneringen lå nordmannen fortsatt godt an.

– Jeg var ikke involvert i så mange store potter. Det gikk litt opp og ned, sa en relativt fornøyd Stokkan til poker.no etter dag fire av turneringen.

Den femte dagen startet bra for nordmannen, og han hadde en periode nesten åtte millioner sjetonger. Men mot slutten av dagen møtte han motgang, og avsluttet turneringens femte dag med kun 1,1 million sjetonger – kun to spillere av de 103 som tok seg videre til dag seks hadde færre.

Men på turneringens sjette dag imponerte Stokkan igjen, og avsluttet dagen med 14,6 millioner sjetonger, som nummer 16 av de siste 35 spillerne.

På den siste dagen før finalebordet, med de siste ni spillerne, sa det altså stopp for nordmannen.

Finalebordet starter natt til mandag, og avgjøres over tre dager der vinneren til slutt stikker av med 85 millioner kroner.

Har tjent millioner

Ifølge pokerdatabasen Hendon har Stokkan, som er bosatt i London, tjent rundt 15 millioner kroner i liveturneringen i sin karriere. En sum så nå er oppe i rundt 18 millioner kroner.

I 2016 vant han blant annet snaut 1,5 millioner kroner da han ble norgesmester på Gardermoen, mens han i løpet av en drøy måned i 2017 spilte inn drøyt 5,5 millioner kroner i Tsjekkia og Den dominikanske republikk.

Publisert: 13.07.19 kl. 04:04