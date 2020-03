CORONA I SVEITS: Nordmannen Dan Remy Tangnes er sjeftrener for EV Zug i den sveitsiske toppligaen NLA. Foto: Felix Klaus, EV Zug

Corona-trøbbel for norsk suksesstrener: – Ikke noe moro

Den norske ishockeytreneren Dan Remy Tangnes (40) frykter at han må lede sitt sveitsiske topplag med Norges landslagsspiller Andreas Martinsen foran tomme tribuner i sluttspillet – som foreløpig er besluttet utsatt til 17. mars på grunn av coronaviruset.

– Det er den datoen som er satt nå, så får vi se hvordan det utvikler seg, sier Dan Remy Tangnes til VG.

Han er inne i sin andre sesong som sjeftrener for den sveitsiske toppklubben EV Zug, som holder til i byen med samme navn rett utenfor Zürich. Sist fredag innførte den sveitsiske regjeringen forbud mot arrangementer med over tusen personer.

Coronaviruset har også ført til at alle sveitsiske fotballkamper i de to øverste divisjonene er utsatt frem til 23. mars – da en landslagspause starter.

Dan Tangnes’ lag måtte spille nest siste seriekamp for tomme tribuner i sin hjemmearena. Den har plass til 7000 tilskuere og er som regel fullsatt når EV Zug spiller.

Dagen etter, lørdag, spilte Zug mot naborival ZSC Lions i Zürich i Hallenstadion, som har en tilskuerkapasitet på nær 12.000. Da seriens to topplag møttes til siste kamp før sluttspillet, var også den blottet for publikum.

– Det var ikke noe moro. Det er vanskelig å få ut følelsene og den siste spruten på isen med fire tilskuere på tribunene, innrømmer Dan Remy Tangnes.

På spørsmål om det kan bli like tomt på tribunene under sluttspillet, svarer han at ligaklubbene vil prøve å unngå det. Men han tilføyer at det kan skje.

EV Zug endte på 2. plass i serien, ett poeng bak Patrick Thoresens gamle klubb ZSC Lions, og møter landslagskaptein Jonas Holøs’ gamle klubb Fribourg i kvartfinalen. De første kampene i kvartfinaleseriene skulle ha vært spilt 7. mars. Nå er de foreløpig utsatt 10 dager, til 17. mars.

– Alle spekulerer vilt. Det prates til og med om at ishockey-VM (i Zürich og Lausanne) kan bli avlyst, sier Dan Remy Tangnes.

Ifølge NTB uttaler presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet, sveitseren René Fasel, i et intervju i avisen Blick at han håper på en VM-avklaring 15. mars.

Dan Remy Tangnes oppfatter ikke coronasmitte-situasjonen som særlig prekær i Sveits. Men han forstår at sveitsiske myndigheter prøver å begrense «det» så mye som mulig. Tangnes tror at man i Sveits vil få bedre indikasjoner på utviklingen i slutten av denne uken.

– Slik det er nå lever vi helt normalt. Men vi drar liksom ikke til Milano over helgen. Vi er mer nøye med hygiene og «trenger» ikke ta alle vi møter i hånden. Etter kampene fredag og lørdag takket vi ikke for kampen (som spillerne vanligvis gjør ved å håndhilse), sier Dan Remy Tangnes.

Ps! Andreas Martinsen spilte ikke for EV Zug forrige uke på grunn av brudd i nesen. Dan Remy Tangnes regner med at han blir spilleklar til kvartfinalekampene i sluttspillet.

Publisert: 03.03.20 kl. 06:33

