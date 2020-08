PÅ START: Johannes Høsflot Klæbo mener det er viktig at landslagsløperne stiller til start under Toppidrettsveka. Fredag vant han sprinten. Her fra Hitra torsdag. Foto: Ole Martin Wold

Klæbo om damenes overbelastning: – Det er skremmende

GRANÅSEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (23) mener langrennsdamene og ledelsen må gå i seg selv når 40 prosent er ute med overbelastning etter mye trening – og ikke kan delta på Toppidrettsveka.

– Det er skremmende tall. Det er ingen tvil om det, sier Klæbo til VG.

Han ble nummer tre i Toppidrettsveka sammenlagt bak Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger etter 15-kilometeren på rulleski i Granåsen lørdag.

Kvelden før Toppidrettsveka startet i Aure torsdag kom beskjeden om at Therese Johaug, Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla måtte melde forfall på grunn av overbelastning etter for høy treningsbelastning. I tillegg er Ingvild Flugstad Østberg ute med tretthetsbrudd.

– Det er voldsomt, det er til å gå i seg selv av for forbundet. De må se på hva som må endres. Det er altfor mye. Jeg håper det blir tatt grep, og at de kommer seg på plussiden om ikke så lenge, sier Klæbo.

Det er ti damer på elitelandslaget, fire er ute på grunn av for stor belastning på trening. I tillegg er Heidi Weng hjemme på grunn av forkjølelse, mens Lotta Udnes Weng er skadet i skulderen, dermed er bare fire av ti landslagslagsløpere med i Toppidrettsveka.

Damelandslaget skal videre på samling til Meråker etter Toppidrettsveka. Der blir det heller ikke mange løpere.

– Det ser veldig stygt ut

Landslagstrener og Ole Morten Iversens makker, Ola Vigen Hattestad, er ikke bekymret.

– Jeg tror det er litt tilfeldig at alt kommer på en gang. Men det ramlet inn litt mye, det gjorde det. Dette er ikke så store saker, sier Hattestad til VG.

LANDSLAGSTRENER: Ola Vigen Hattestad under Blinkfestivalen tidligere i sommer. Nå er han på plass under Toppidrettsveka. Foto: Carina Johansen

Han vil heller ikke legge skylden på corona og mye egentrening.

– Men det ser veldig stygt ut de tallene, sier Hattestad og legger til:

– Jeg er trygg på at de er på rett vei. Jeg mener heller det er en styrke at de tør å gjøre en justering. Å bare kjøre på er verre.

Elitelagets junior Helene Marie Fossesholm vant sammenlagt etter et knalløp på 10-kilometeren i Granåsen lørdag. Hun var over halvannet minutt raskere enn nummer to; Mathilde Myrvold. Tiril Udnes Weng ble nummer to sammenlagt.

Fossesholm er glad i action også utenfor løypa:

Klæbo har god kontroll på treningen. Han vant sprinten i Aure fredag. 23-åringen er Han mener det er viktig å ha noen som bremser seg på trening og som kan si nei.

– Vi trener hver dag, to ganger om dagen, for å bli bedre skiløpere. Noen ganger bikker man over og det blir for mye. Andre ganger går det greit. Det kan skje hvem som helst. Men jeg tror det er viktig her å tenke på en totalbelastning, den har da mest sannsynlig blitt for høy, så får vi bare håpe at alle kommer seg fort på benene igjen og får begynt å trene, sier Klæbo.

Iversen: – Det ble litt voldsomt

Emil Iversen ble nummer tre på sprinten fredag.

– Nå må jeg være forsiktig, det er en bekjent av meg som er sjef for de damene der. Men jeg må ta en prat med pappa, sånn går det ikke an å holde på. Man må ikke tøye strikken for langt. Men det er litt tilfeldigheter og, men det ble litt voldsomt i år. Det er kjipt at så mange er ute, sier Iversen som er sønnen til damelandslagstrener Ole Morten Iversen.

Tiril Udnes Weng er en av landslagsløperne som er på plass under Toppidrettsveka, hun ble nummer to på 20-kilometeren torsdag. Hun reagerte på det voldsomme frafallet til rulleskikonkurransene denne uken.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg fikk melding (om frafall) selv, sier Udnes Weng til VG.

Hun tror coronapandemien kan ha litt av skylden.

– På grunn av corona så har vi trent mer etter sesongen, og ikke hatt en lang pause som normalt etter skisesong, men det var ikke så vanskelig egentlig, sier Tiril Udnes Weng.

Toppidrettsveka ble avsluttet i Granåsen lørdag.

