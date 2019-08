16-MILLIONERSHEST: Mangemillionæren Lionel får tipset i Yarrah Bokos æresløp for sin eier, trener og kusk Gøran Antonsen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Lionel vs. Ferrari B.R. i V75

En fantastisk V75-omgang er i vente denne torsdagskvelden, med oppgjøret mellom Lionel og Ferrari B.R. i Yarrah Bokos æresløp som rosinen i pølsen.

Anders Olsbu

– Begge har imidlertid trukket sjanseartede spor, så det er langt i fra utenkelig at flere kan blande seg inn i leken, varsler VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han endte til slutt opp med tre alenestreker.

Ulsrud Tea og C Nu Gilbak, skal begge ut i langløp. Begge innfridde som VG-banker sist. Ulsrud Tea har langt tillegg, men kan rekke frem. Min hovedbanker blir Moe Tyr i kaldblodscupen. Han kan runde alle tross bakspor. Riva Renn kan også være et bankeralternativ i hoppedivisjonen, tipser Olsbu.

Dagens banker:

Moe Tyr (V75-2) har vært meget bra over lengre tid og blir min hovedbanker for kvelden.

Dagens luring:

Royce Rolls (V75-5) møter enklere lag enn vanlig, men står ytterst på vingen og må ha tur.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 200 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2178 kroner

V75-klaff Biri tirsdag

VGs lille V75- forslag til 360 kroner på Biri Travbane satt som støpt. Det ga en syver, 14 seksere og 77 femmere. Utbetalingen ble på snaue 10 000 kroner.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer hele tre V75-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

5 RIVA RENN

4 Denali

9 E. Street

————————-

2 Divine Salt

3 Cacation Queen

1 Eerin Am

8 Chere

10 Writing Queen

12 Pearl Street

7 Tigerdrottningen

6 Etna Sisu

Løpet:

Riva Renn er et bankeralternativ i hoppedivisjonen, men jeg velger å gardere med to hester.

Favoritten:

Riva Renn har vært mektig i sine siste løp. Har vunnet tre av sine fire siste starter. Femte sist tapte hun kun for Orlando Classic, som er ubeseiret på sine ti starter hittil i karrieren. Imponerte voldsomt nest sist. Kom ned i dødens runden igjen og trykket på. Likevel var hun god nok til å vinne på sterke 1.12,0. Hun er kjapp ut og kan bli sluppet til tet av Divine Salt, om Eilefsen trykker til. Kommer hun seg greit til tet, blir hun svært vrien å tukte.

Outsiderne:

E. Street fikk et fint løp i lederrygg sist. Avsluttet bra og var ikke mye slått av Imperium Bo. Står til for et fint smygløp og er aktuell blant de tre. Skulle Riva Renn få dødens, stiger sjansene for E. Streets del.

Luringen:

Denali avsluttet bra sist, men fikk alt for langt frem. Avsluttet bra også fjerde sist, mens hun gikk i dødens i løpene i mellom. Fullførte veldig bra til annen bak Absolutelynoexuse tredje sist. Femte sist ble hun sittende fast. Denne gang får dyktige Svein Ove Wassberg prøve seg bak henne. Muligens det kan bli en seiersgivende kombinasjon.

Startsiden:

Divine Salt er veldig kjapp, men slipper muligens til Riva Renn, om Eilefsen trykker til.



BANKERKUSK: Tom Erik Solberg Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

10 MOE TYR

————————-

11 Rappnor

1 Frøyu Petter

8 Valle Storm

3 Alm Nagano

9 Kos Odin

6 Lustra Loke

4 Frøyu Pelle

2 Blessomen

7 Hvatt Ronja

5 Lundrapp

Løpet:

Jeg lar Moe Tyr stå ugardert i kaldblodscupen.

Favoritten:

Moe Tyr gikk et sterkt løp til tredje på ny pers fra spor elleve på Biri sist. Gikk 1.23,4 full vei da og tapte kun for Brenne Banker og Bråtnesfaks. Møter ingen av deres kaliber her og skal ha en god vinnersjanse feilfritt. Nest sist var han overlegen. Tredje sist sto han i mot den senere vinneren av svensk Derby, Nordsjø Odin.

Outsiderne:

Rappnor går gode løp hver gang. Har vunnet åtte av tolv løp i år. På disse løpene har han kun vært utenfor trippelen en gang. Tross spor elleve, kan han ende blant de tre igjen. Men han skal være god for å yppe seg mot Moe Tyr.

Luringen:

Frøyu Petter var uheldig og feilet bort annen bak Valle Storm sist. Hadde nok ikke vært så veldig langt bak da. Står mye bedre til spormessig nå og har en god sjanse til å ende blant de tre.

Startsiden:

Alm Nagano, Hvatt Ronja og Valle Storm kan alle åpne meget bra, om det klemmes til fra start.



UTFORDRER: Den ferske norgesmesteren Ferrari B.R. er en av mange som kan vinne Yarrah Bokos æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2100ma)

12 LIONEL

11 FERRARI B.R.

1 KICK OFF CLASSIC

9 PEBBE SIMONI

7 FLORIS BALDWIN

10 DEEP SEA DREAM

3 MR. X.F. ROYAL

6 ALWAYS ON TIME

4 CASH OKAY

5 RADIUEX

2 Whatsoflying S.S.

————————-

Løpet:

Vidåpent i Yarrah Bokos æresløp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Lionel, som har rundt 16 millioner kroner innkjørt, får tipset tross sporet. Gøran Antonsen-traveren møter overkommelig selskap og kan gjøre grovjobben selv. Nest sist travet han råsterke 1.09,6 fra dødens og tapte kun for Uza Josselyn og Nadal Broline. 9-åringen har vært litt variabel i det siste. Denne gang tror jeg han blir sendt tidlig frem i dødens. Selv derfra skal han ha en god vinnersjanse.

Outsiderne:

Ferrari B.R. feilet direkte på Åby sist. Gangen før knep han seieren fra Viking Va Bene. Verdensrekordholderen har en god rygg fra start i Always On Time og kan muligens skli igjennom. På sitt beste er han mer enn god nok, men også han står litt sjanseartet til.

Luringen:

Deep Sea Dream vant lett fra tet i veldig billig lag i Bergen sist. I NM ble han sittende fast med alt igjen bak ledende Viking Va Bene og måtte nøye seg med fjerde. Skulle det klaffe maksimalt med posisjonene, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Always On Time er raskest, men skal ha ryggløp denne gangen. Floris Baldwin og Mr. X.F. Royal kan muligens få overta.



BANKER: Norges beste hoppe, Ulsrud Tea, kan runde alle tross langt tillegg i Bjerkebanens stayerløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (3120mv)

11 ULSRUD TEA

————————-

4 Bråtnesfaks

10 Pave Faks

1 Horgen Lynet

9 Sjø Kongen

8 Will Prinsen

5 Troll Ronja

7 Lex Lodney

6 Bokli Teddy

3 Mjølner Spik

2 Sprett Odin

Løpet:

Jeg lar Norges klart beste hoppe, Ulsrud Tea, stå ugardert i Bjerkebanens stayerløp.

Favoritten:

Ulsrud Tea har vært god til to enkle seirer på rad. Nest sist i NM for hopper satt hun tidlig i tet og hadde siden full kontroll. Sist vant hun lett i St. Hallvardpokalen. Nå er hun belastet med 60 m tillegg, over en uvanlig lang distanse for hennes del. Men får hun skygge de rette ryggene og ligger på skuddhold på siste bortre, skal det en god hest til for å stå i mot.

Outsiderne:

Bråtnesfaks var solid toer bak Brenne Banker sist. Kom ned i dødens etter 600 meter da og fullførte siden strålende. Moen-traveren er sterk, og holder han seg bare til rett gangart, skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Pave Faks har vært i toppform lenge og fortjener snart en seier. Men i de to siste startene har han falt litt tilbake til gamle galoppsynder. Sist kom han sterkt tilbake til fjerde, mens han feilet i stor fart som tredjehest på oppløpet bak gode Odd Herakles og Roli Eld nest sist. Hadde vært nede på 1.19-tallet da. Tredje sist avsluttet han flott til fjerde i NM. Feilfritt kan han muligens yppe seg mot favoritten.

Startsiden:

Troll Ronja kan spinne til tet.



V75-5 (2100ma)

5 ABRAKADABRA

2 DAN MØLGÅRD

8 ROYCE ROLLS

7 GIANLUCA B.R.

6 Fly Even Higher

1 Benzema

12 Paulino

11 Sophia Frecel

10 Logical Mystic

3 Positano

9 Armani Flamingo

4 Daily News

————————-

Løpet:

Abrakadabra blir nok klar favoritt, men jeg velger å helgardere.

Favoritten:

Abrakadabra var knallgod treer fra dødens sist, etter å ha blitt svart ut. Var litt tynt jobbet før det løpet. Skulle han komme seg foran, blir han vrien å tukte.

Outsiderne:

Dan Mølgård tok ned en tapper Abrakadabra sist og har vært som forvandlet i Høitomt-regi. Står perfekt til spormessig og skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Royce Rolls feilet seg bort etter en kilometer i Haakon-løpet sist. Var suveren på en sterk tid gangen før. Gikk strålende til femte på 1.13,3 full vei etter galopp mot gode hester i Stavangerløpet. Tross sporet skal ikke Hamre-traveren avskrives.

Startsiden:

Abrakadabra er kjapp, men har et par raske rett på innsiden. Får overta?



NORGESMESTER: Hoppe-Derby-vinneren Madelen L.T.C. vant årets hoppe-NM. Sist satt hun fast i steinhardt lag i EM for hopper på Solvalla. Foto: Terje Andersen, Equus Media

V75-6 (2100ma)

12 MADELEN L.T.C.

4 CAPTAIN MORGAN

9 CALINA

1 ANNIE'S BOY

8 MOVESLIKEJAGGER

2 L'AMOUR BONANZA

5 FALCON DRAGON

6 FAUST BOKO

3 ROYAL BABY

11 THAI HIGHWAY

10 Etna B.R.

————————-

Løpet:

Vidåpent i Johs Thues løp, et sølvdivisjonsoppgjør.

Favoritten:

Madelen L.T.C. ble sittende fast i knallhardt lag i EM for hopper på Solvalla sist. Gangen før var hun overlegen i NM for hopper. Kan runde alle tross spor tolv.

Outsiderne:

Captain Morgan har vært strålende i A. Lundstrøm Wolden-regi og vant et langløp på Solvalla sist. Er sterk, går til mål og er aktuell igjen.

Luringen:

Calina feilet seg bort innledningsvis i EM for hopper sist. Var sterk treer fra dødens i NM for hopper nest sist. Står til for et fint smygløp og er ikke ufarlig på sitt beste.

Startsiden:

Falcon Dragon kommer ut skoløs og kan muligens ta teten fra Royal Baby.



V75-7 (3140mv)

7 C NU GILBAK

————————-

4 Troja Face

11 Soros Kronos

10 Red Bar

9 Willy Invalley

1 Well Made

3 A Deal Is A Deal

13 Babycat

12 Exciting Chip

8 Forrest Beemd

2 Black Voice

15 L.J.'s Dreamcatcher

5 My Cool Mama

6 Ethiopia River

14 Gigi Follo

Løpet:

C Nu Gilbak innfridde som VG-banker sist. Får tilliten igjen.

Favoritten:

C Nu Gilbak var suveren fra tet sist. Står på tillegg nå, men kan likevel runde til en ny seier, selv om løpene kommer tett.

Outsiderne:

Troja Face har vært god til to strake seirer på 1.14-tider. Trangt spor nå.

Luringen:

Soros Kronos har vært god i disse trekilometersløpene. Slo C Nu Gilbak tredje sist og tapte kun for Captain Morgan fjerde sist. Trippelaktuell feilfri.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek.



Publisert: 22.08.19 kl. 10:28

