SUKSESS: RBK har imponerer i Europa denne sesongen. Her feirer Anders Konradsen, Alexander Søderlund og Tore Reginiussen etter avansement fra kvalik til playoff. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik skal Rosenborg bruke Europa-millionene

ZAGREB (VG) Om Rosenborg tar seg til Champions League-gruppespill kan de tjene opp mot 200 millioner kroner.

Nå nettopp







Rosenborg er allerede sikret gruppespill i Europa League, og har fortsatt muligheten til å ta seg inn i Champions League-gruppespillet. Trønderne tapte første playoff-kamp mot Dinamo Zagreb 0–2 i Kroatia, og spiller returoppgjøret på Lerkendal tirsdag kveld.

Det kan bli lukurativt for klubben. Totalt skal rekordsummen 20 milliarder kroner deles ut i Champions League 2019/2020-sesongen. Startbonusen er på 142 millioner kroner. I gruppespillet er en seier verdt 26,4 millioner kroner. Uavgjort er verdt åtte millioner.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Om de skulle ryke ut av playoffen får de også en solidaritetsbonus på 49 millioner kroner (fem millioner euro). Om det skjer vil Europa League-eventyret hente inn rundt 130 millioner kroner.

– Det er viktig at vi tåler å ha en langsiktig plan, og ikke minst at vi bruker dem på varige verdier, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug til VG om hvordan millioninntektene skal fordeles.

DAGLIG LEDER: Tove Moe Dyrhaug sammen med sportssjef Stig Inge Bjørnebye på Lerkendal i november. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Spillerbonuser

Hun fortsetter:

– Det er det samme vi har gjort når vi har vært i gruppespill før også. Vi har blant annet kjøpt oss ut slik at vi eier stadion 100 prosent. Vi har kjøpt nye storskjermer og har tatt flere tiltak som går på oppussing av stadion – som nytt banedekke. Slike ting er veldig viktig så vi ikke bare bruker pengene og øker pengene.

I tillegg får spillerne bonuser uansett om det blir Europa League-gruppespill eller Champions League-gruppespill.

– Nå er vi jo helt sikret gruppespill, og spillerne har bonuser. Jeg kommenterer ikke personlige avtaler, men det er ikke noen tvil om at vi har lønninger som er basert på prestasjoner, og de får en bonus når vi kommer til et gruppespill, forteller Dyrhaug.

Se høydepunktene fra Dinamo Zagreb - Rosenborg:

Måtte kutte 20 mill

Pengene kommer godt med: I mai ble det kjent at Rosenborg må kutte opp mot 20 millioner av neste års budsjett etter tre år med høyt forbruk. Den gang påpekte Dyrhaug at de hadde brukt litt «vel mye penger på a-stallen». Hun uttalte også til Adressa at klubben de tre siste årene har brukt 30 millioner mer enn det som var tilfelle i 2015, og at et slikt forbruk ikke er bærekraftig.

På spørsmål om årets Europa-inntekter fører til at de ikke likevel må kutte i budsjettet, svarer Dyrhaug følgende:

– Vi er veldig opptatt av at vi følger budsjettprosessen selv om vi er her, for vi skal ha bærekraftig økonomi. Det er klart det blir mer handlingsrom, men i den daglige driften skal vi være mer bærekraftige.

Returoppgjøret mot Dinamo Zagreb spilles i Trondheim tirsdag 21.00. Kampen sendes på TV 2. Om Rosenborg tar seg videre fra playoffen blir det Champions League-fotball på Lerkendal for første gang på 12 år.

Publisert: 27.08.19 kl. 19:21