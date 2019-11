Berit Kjøll og Johann Olav Koss fronter NIF-styrets arbeid med å bli tydeligere internasjonalt. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kommentar

Dopingkrisen fra vondt til verre: Endelig hever NIF stemmen!

Mens IOC-krefter nok en gang setter egen kontrolltrang foran utøvernes interesser, viser Norges idrettsforbund endelig en viss vilje til å heve stemmen internasjonalt.

Det er forskjell på Tom Tvedts unnvikende svar når han ble konfrontert med inngrodde ukulturer i internasjonal idrettsledelse, og tonen etterfølger Berit Kjøll har inntatt.

Mens det nasjonalt har vært temmelig stille rundt den nye presidenten etter at pr-bråket roet seg, skal hun og styret ha ros for at de våger å være en tiltrengt stein i skoen utenlands.

I alle fall er det inntrykket så langt, basert på Kjølls opptreden på internasjonale arenaer i månedene etter valget.

Da 204 av 206 internasjonale olympiske komiteer (ANOC) var samlet, noe som naturlig nok fant sted i den demokratiske høyborgen Qatar, tok hun som en av svært få kvinnelige ledere ordet for å fremme kampen for likestilling og mot korrupsjon.

Da den europeiske møtevarianten senere i høst fant sted i Warszawa, klarte NIF i samarbeid med finske kolleger å få endret vedtektene i EOC, for å fremme kampen for likestilling. I denne organisasjonen er to av 16 styremedlemmer kvinner.

Disse initativene er noe NIF uansett skal ha kred for, vel vitende om at en antikvarisk verden ikke blir hypermodernisert over natten.

Likevel er det grunn til å spørre om ambisjonsnivået er høyt nok hva gjelder likestilling, eller om man blir litt bondefanget av fine plansjer fra litt for nære venner i IOC.

Det NIF satte som mål for disse utspillene, var å få inn likestillingsprosjektet til ringenes HERRER inn på bredere arenaer.

«Gender Equality»-programmet til IOC kommer sikkert til å innebære bedring på noen plan, men der de store beslutningene tas er det fortsatt tilnærmet slipstvang.

Ingenting tyder så langt på noen feminin maktforskyvning i posisjonene som teller mest, i en organisasjon med et DNA tuftet på maktkonservering.

Kontrollbehovet er ekstra tydelig innen den virkelig betente situasjonen for øyeblikket, krisen i det internasjonale antidopingarbeidet, i organisasjonen IOC utgjør halvparten av.

Også her har NIF valgt å heve stemmen, og her har Kjøll heldgivis våget å innta et mer utfordrende standpunkt enn hva gjelder ovenstående.

Den norske idrettspresidenten sier rett ut at WADA må ha en reell uavhengighet, på et nivå der sammensetningen av styret ikke skal påvirkes av representasjonen fra parter med potensielt vikarierende motiver.

Selv om det selvsagt er naivt å tro at lille Norge får gehør, og det er uvisst hvordan en alternativ styremodell kan funke, er det forfriskende at kritikken mot dagens IOC-tunge system kommer fra innsiden.

Samtidig er det forstemmende å se hvor langt unna vi er den nødvendige opprensingen.

Linda Hofstad Helleland møtte en murvegg da hun forsøkte å revolusjonere antidopingsystemet, og igjen og igjen ser vi hvordan alt handler om å beholde hendene på rattet for IOC.

I en tid der WADA har gjennomgått en historisk krise på Sir Craig Reedies vakt, fikk veteranen på utrolig nok ros for å ha styrket organisasjonen, på hans siste samling som toppsjef.

Og den aller ferskeste saken sier egentlig alt om den reelle ståa.

WADA har satt av 2,5 millioner kroner for å kjempe MOT det amerikanske lovforslaget («The Rodchenkov Act»), som skal styrke den juridiske verktøykassen i dopingjakten.

Men for Reedie & co er visst hvem som har kontroll viktigere enn hva som blir gjort, og hvilke resultater som oppnås for en rene idrett.

Egentlig er det så ironisk at det er fristende å le rått. Men det er det ikke mulig å gjøre, for det er en bunnløs tragedie at rene utøveres interesser ofres på maktarrogansens alter.

