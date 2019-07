SYK: Tidligere skihopper Bkjørn Einar Romøren må gjennom cellegiftbehandling. Her fra et intervju med VG i forbindelse med Raw Air Lillehammer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørn Einar Romøren har fått kreft

Den tidligere skihopperen har en ondartet svulst i hoften, melder Se og Hør.

Det forteller Romøren (38) i et intervju med ukebladet tirsdag.

– Alt har skjedd veldig fort. Plutselig er livet snudd på hodet, sier Romøren til Se og Hør.

Eks-hopperen trodde først de kraftige ryggsmertene skyldtes tilbakeslag av en prolaps som han har slitt med i flere år. En MR-undersøkelse viste imidlertid at det ikke var prolapsen som var problemet, men en ondartet svulst i hoften.

Svulsten har ikke spredt seg, men Romøren må likevel belage seg på 40 uker med cellegiftbehandling.

- Jeg har hatt to behandlinger, og da er jeg vært helt i kjelleren etterpå. Null krefter og et fullstendig fraværende immunforsvar. Jeg må sjekke temperaturen med jevne mellomrom, for hvis jeg har over 38 i feber i mer enn en time bærer det rett på sykehus, forteller han til Se og Hør.

Romøren slo verdensrekorden i skiflyging med 239 meter 2005, en rekord som sto seg fram til 2011. Se ham gjenoppleve rekordhoppet i Planica her:

Romøren venter sitt andre barn i slutten av juli. Han forteller til ukebladet at han gjerne skulle vært i god form når barnet kommer, men at han nå skal bruke familien som motivasjon til å komme gjennom de cellegiftskurene.

Grunnen til at han forteller om sykdommen i offentligheten er todelt for Romøren: På den ene siden har mange rundt ham begynt å stille spørsmål, og han ønsker å unngå spekulasjoner ved å få nyheten ut. I tillegg ønsker han å støtte Kreftforeningens forskning.

