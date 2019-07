TIDLIG FAVORITT: Viktor Hovland har bare vært golfproff i en snau måned, men har imponert såpass at bookmakerne trodde han kom til å kjempe om seieren i PGA-turneringen i Illinois. Foto: Brian Spurlock / REUTERS

Hovland langt bak teten i Illinois

Han var regnet som en av forhåndsfavorittene, men etter tre av fire spilte runder er golfkomet Viktor Hovland (21) et godt stykke bak teten.

På grunn av at de aller beste spillerne i verden lader opp til The Open uten å spille John Deere Classic i USA, var nordmannen blant blant de aller største favorittene til å vinne turneringen i Illinois.

Viktor Hovland har imidlertid ikke levert spill i stil med bookmakernes spådom.

Han klarte så vidt cuten fredag og lå på en delt 51. plass før den tredje runden lørdag, men golfkometen klarte ikke å spille seg nevneverdig opp før den avsluttende runden søndag.

Den norske 21-åringen slo de første 12 hullene lørdag på par, før han vartet opp med to birdier på de neste tre hullene.

Hovland spilte to nye hull på par før han avsluttet dagen med en birdie på det 18. hullet. Han endte dermed dagen tre under par, det etter å ha gått de to foregående rundene to under par.

les også Hovland storspilte – har spilt inn 2,6 mill. på tre uker

I skrivende stund holder syv under par til en delt 38. plass. Venezuelanske Jhonattan Vegas topper i øyeblikket med sine 13 slag under par.

Publisert: 13.07.19