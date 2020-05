BANNLYST I NORGE: Utenlandske spilloperatører er ikke velkomne på det norske markedet av Stortinget. Likevel spiller en lang rekke nordmenn på slike sider. Bildet er en illustrasjon tatt i Washington i fjor. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Spillavhengighet Norge åpner for å vrake monopolet

Interesseorganisasjonen til spilleavhengige vil vurdere om det finnes andre, og bedre, løsninger enn enerettsmodellen som gir Norsk Tipping og Rikstoto spillmonopol i Norge.

Det var landsmøtet i Spillavhengighet Norge som i helgen enstemmig vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike spillmodeller i løpet av det neste året.

– Vi jobber for brukerne våre. Dersom det er modeller der ute som gir bedre vern enn i dag, så må vi undersøke det. Arbeidet skal presenteres på landsmøtet i 2021, der det vil bli en ny diskusjon om hva som er riktig vei for oss, sier politisk rådgiver Magnus Pedersen til VG.

Organisasjonen han representerer har hatt dialog med en rekke parter i sitt arbeid. Det innebærer også internasjonale spillselskaper som jobber for å bli en del av et regulert, norsk marked.

I dag har Norsk Tipping og Rikstoto enerett på spill i Norge. Mange nordmenn benytter seg likevel av tjenestene til utenlandske aktører.

Ifølge Pedersen er det argumenter både for og mot en omregulering av spillmarkedet.

– Dagens modell har den fordelen at en innstramming kan skje veldig raskt, siden det er styrt av Staten og markedet har få aktører. En av fordelene med en lisensmodell er at det virker som om man har tilgang på tiltak som gjelder for veldig mange selskaper. Man kan eksempelvis selveksludere seg fra flere selskaper på én gang, sier Pedersen.

Actis skeptisk

Interesseorganisasjonen Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av rusmidler og pengespill. Generalsekretær Pernille Huseby ser ikke noe behov for å utrede andre løsninger enn dagens enerettsmodell:

– Så sent som i 2017 tok Stortinget stilling til dette spørsmålet. Det skjedde på bakgrunn av en utredning av alle konsekvensene. Arbeidet hadde godt forskningsbelegg og det var mange instanser som bidro. Det entydige svaret var at, med tanke på ansvarlighet og trygge rammer, så var enerettsmodell det flertallet på Stortinget mente ville være tryggeste. Der står vi fortsatt, sier hun.

– Får dere et kommunikasjonsproblem dersom en organisasjon som dem lander på at den norske modellen ikke er best?

– Det får vi ta stilling til om det blir sånn. Frem til i dag opplever jeg at de har vært tydelige på at enerettsmodellen er den tryggeste. Så har de pekt på at dersom man ikke får til bedre vern av sårbare spillere innenfor dagens modell, så må man se på andre modeller. Til det vil jeg si at vi har hatt et stortingsflertall som har vært frempå for å se om det finnes tiltak for å verne spillerne enda bedre. Nå får vi eksempelvis bort spillreklame fra TV. Da hindrer man den trigginga man ser på fjernsynet hele tiden, sier Huseby.

Sort-hvitt-debatt

Magnus Pedersen opplever den norske spilldebatten som svært polarisert:

– Det gjør at det blir vanskelig å komme videre hver gang diskusjonen kommer opp: Alle har de samme argumentene uansett, så ender man i den samme runddansen, sier han.

I fjor fortalte VG om det som i Sverige ble beskrevet som svært positive ringvirkninger etter at nabofolket åpnet for utenlandske spillselskaper.

I dag hører Pedersen om mer kaotiske forhold i Sverige enn det som kom frem den gangen:

– Det er også noe vi må ta med oss i arbeidet som nå starter. Vi hører fortsatt om et uregulert marked, på siden av det regulerte, i Sverige etter at de åpnet opp for flere selskaper, sier han.

