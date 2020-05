STUSSER: Atle Guttormsen (til høyre) her sammen med sønnen Sondre under VM i friidrett i Doha i fjor. Sondre Guttormsen har den norske rekorden i stavsprang, med 5.80 meter. Foto: Lise Åserud

Friidrettstrener reagerer på fotballens pilot-forsøk

Atle Guttormsen, trener og far til friidrettstalentet Sondre Guttormsen (20), begriper ikke hvorfor norsk toppfotball selges inn som en mulig «testpilot» til norske myndigheter.

Det var tidligere denne uken at Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) sendte et brev til kulturdepartementet, der man ønsket å gjøre fotballen til en «pilot»:

«Piloten innebærer oppstart av fotballtrening i toppfotballen 4. mai, og toppfotballkamper fra 15. juni» heter det i brevet, som sier at alle kamper vil måtte gjennomføres under strenge smitteverntiltak.

Fra sitt hjem i Ski, like utenfor Oslo, rister Atle Guttormsen på hodet:

– Jeg forstår at fotballen er stresset nå. Det er mye penger involvert. Men det blir for dumt at de – som en kontaktsport – skal gå foran her, bare fordi de er store og sterke, sier han.

Foruten å være trener for norgesrekordholder i stav, Sondre Guttormsen, har pappa Atle en fortid fra styret i friidrettsforbundet. I dag sitter han i styret i Oslo maraton.

– Fotballen må ha en hel masse dispensasjoner fra dagens regelverk om smittevern om de skal sette i gang. Derimot finnes det en rekke andre idretter man kan gjennomføre allerede i dag, innenfor dagens regelverk. Det er ikke noe problem å drive med frisbee, padling, roing eller arrangere et friidrettsstevne her i Ski. Likevel mener man altså at fotballen skal «gå foran». Når man sier at barn kan gå på skolen og ikke smitter i stor grad, så bør iallfall de få lov til å spille fotball før de voksne, sier Guttormsen.

les også NIF i brev til regjeringen: Ber om full trening 4. mai og seriestart 15. juni

I idretten han selv holder høyest, friidrett, skisserer han hvordan de som løper kan ha flere ledige baner mellom seg. De som driver med kastøvelser kan hente objektene selv. Og når det skal hoppes høyde, kan man benytte en presenning der man lander.

Slike løsninger innføres når Bislett Games omdøpes til Impossible Games i Oslo i juni.

Slik svarer NIF

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, er konfrontert med utspillet til Guttormsen.

I en e-post til VG understreker hun at norsk idrett nå er klar for en fase med «gradvis og kontroll åpning sammen med resten av samfunnet, i tråd med smittevernbestemmelsene»:

«Fotballen står nå i sesong, den representerer den største idretten og har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern. Vi ønsker derfor i fellesskap å bruke toppfotballen, som en pilot i arbeidet med å utforme en bransjestandard for lagidretter og som vil komme resten av idretten til gode. Arbeidet er bygd på evaluering, justering og deling. Fotballen har gjort en solid jobb for denne piloten og er opptatt av å gå foran og dele både kompetanse og ressurser med resten av norsk idrett» skriver Kvalevåg.

GENERALSEKRETÆR I NIF: Karen Kvalevåg. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Hva tenker du om spørsmålene, kritikken, Guttormsen reiser?

«Det er forståelig at det stilles gode spørsmål knyttet til dette og det er flott at medlemmene våre er opptatt av å komme i gang med all idrett. Det er vi også og ønsker å legge til rette for dette innenfor dagens forskrift og hvor vi følger helsemyndighetenes råd. Dette handler ikke bare om utøvelsen av aktiviteten, men også om rammene rundt et arrangement som kan lede til unødig reisevirksomhet og store folkeansamlinger. Dette kan ifølge helsemyndighetene medføre økt smitterisiko».

Raja skeptisk

Abid Raja fikk spørsmål om «pilot»-forespørselen under en pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag.

Han sa da at regjeringen og helsemyndighetene ikke driver med «prøvekanin-systemer», før han fortsatte:

– Om vi skal åpne for dem som spør om å få være forsøkskaniner, så er vi på feil vei. Vi skal åpne Norge gradvis og målrettet, mens vi har kontroll på pandemien, og jeg tror idretten bør ha forståelse for det.

Publisert: 01.05.20 kl. 09:06

