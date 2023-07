Lene Retzius vant nok et NM-gull i høyde.

Retzius etter NM-gull nummer ni: − Ergerlig at jeg ikke presterer bedre

Lene Retzius (27) ble nok en gang norgesmester i stavsprang, men greide ikke å skjule skuffelsen over selve prestasjonen på Jessheim stadion.

NTB

Hun tok seieren etter å ha klart 4,36 meter. Kitty Augusta Faye var nærmest med et opp på 4,31, mens Birgitte Kjuus (3,81) ble bronsevinner.

Utendørs har Retzius vunnet ni av de ti siste NM-titlene i øvelsen.

– Jeg er fornøyd med enda et gull. Det er medaljene som teller i et mesterskap, men selve høyden er et stykke bak pers og årsbeste, sier hun til NTB.

Hennes bestenotering er 4,70 fra Genève i fjor sommer. I år har hun hoppet 4,51, i Firenze 2. juni.

27-åringen er ikke formelt klar for VM i Budapest senere i sommer, men ligger an til å slippe til på ranking.

– Hadde jeg hoppet høyere i dag, ville jeg vært i en enda bedre posisjon. Det er litt ergerlig at jeg ikke presterer bedre enn jeg gjør nå, men føler uansett at jeg ligger godt an til å kvalifisere meg. Målet i år er å være i VM i toppform, sier Retzius til NTB.

Hun kom til EM-finalen i stav som medaljekandidat i fjor, men endte sist etter at hun ikke kom høyere enn åpningshoppet på 4,25. Etterpå var hun i tårer.

Lene Retzius i aksjon i høydekonkurransen under friidretts-NM på Jessheim fredag.