Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden har åpnet curling-VM på en god måte.

Rønning og Brænden vant igjen i curling-VM

(Norge – Tyrkia 6–4) Norges lag står med to seirer av to mulige etter at Tyrkia ble slått i curling-VM blandet lag i Sør-Korea.

Dermed ligger den norske duoen Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden i tetsjiktet etter de første rundene. Også Japan og Sveits er ubeseiret i gruppe B.

Norge fikk en bra start på søndagens første kamp og ledet 3–0 etter de to første omgangene. Senere ledet Rønning og Brænden 5–2 og 6–3. Tyrkia reduserte til 4–6 i sjuende omgang og ga opp kampen.

Senere søndag venter Østerrike for det norske laget. Det ble seier over Spania i åpningskampen lørdag.

I gruppespillet skal Norge også møte Sverige, Sveits, Japan, USA, England og Tyskland.

Ambisjonen for Rønning og Brænden er å ta Norges tredje VM-medalje for blandet lag gjennom tidene. Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten tok bronse i 2015 og sølv i 2021.

