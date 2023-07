Irina Geratsjenko og resten av de ukrainske utøverne kan komme til å få delta mot russere under nøytralt flagg.

Ukrainsk minister har startet diskusjoner for russiske utøvere i OL

Ukraina kan være villig til å godta russiske utøvere under nøytralt i neste års OL i Paris og dermed droppe trusselen om boikott av lekene.

Ukraina har siden april nektet egne utøvere å møte russere i idrettssammenheng. Det var flere ukrainske utøvere misfornøyde med, i og med at russere og belarusere kan bli invitert til Paris-OL under nøytralt flagg.

Torsdag sier Ukrainas idrettsminister Vadym Huttsait at landet kan komme til å godta russiske utøvere i OL under nøytralt flagg.

– Vi har startet diskusjoner med presidentene av idrettsforbundene og utøverne selv, sier Huttsait, ifølge Reuters.

– Vi vet ikke om dette vil skje eller ikke. Ingen avgjørelse er tatt, fortsetter han.

Anerkjente Inside The Games hevder imidlertid at Ukraina har opphevet forbudet mot å møte utøvere fra Russland og Belarus. Av hensyn til egne utøvere slik at det blir lettere å kvalifisere seg til Paris-OL i 2024.

Nettstedet henviser også til den ukrainske fekteren Ihor Reizlin, som trakk seg mot russiske Vadin Anokhin, under VM i Milano denne uken.

Reuters skriver at Huttsait sent onsdag kveld ba om at ingen ukrainske utøvere skal konkurrere mot russere så lenge de representerer Russland. I brevet sto det ingenting om nøytrale utøvere.

Bryteren Zhan Belniuk, som vant gull i Tokyo-OL og nå er sitter i Ukrainas parlament, sier at det er en åpning for ukrainsk OL-deltakelse.

«Dette åpner for våre utøvere til å konkurrere internasjonalt og sikre sin OL-plass», skrev han på appen Telegram.

