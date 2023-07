Alcaraz overtok Wimbledon-tronen etter thriller – Djokovic knuste racketen i raseri

(Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 1-6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4) Det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz (20) ble først ydmyket av tennislegenden Novak Djokovic (36). Så slo han knallhardt tilbake og tok sin andre Grand Slam-tittel i karrieren.

Det var verdenseneren mot verdenstoeren. Den nye generasjonen mot den gamle. For første gang i år var det den nye generasjonens tur i Grand Slam-sammenheng.

Alcaraz ble den nest yngste Wimbledon-vinneren på herresiden og tok sin andre Grand Slam-tittel i karrieren etter en sensasjonell snuoperasjon og drømmetennis mot Djokovic.

Thrilleren varte i nesten fem timer.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Selv om jeg hadde tapt hadde jeg vært veldig stolt av meg selv. Bare å spille her mot en av tidenes beste i sporten vår ... for meg er det utrolig, sier Alcaraz til arrangøren.

Hverken Stefanos Tsitsipas (24) eller norske Casper Ruud (24) maktet å slå 36 år gamle Novak Djokovic i Grand Slam-finaler tidligere i år. Men i Wimbledon - hvor Djokovic var fire ganger regjerende mester - måtte tidenes mestvinnende tennisspiller på herresiden se seg slått av 20 år gamle Carlos Alcaraz.

– For en kvalitet du viste da du skulle serve for kampen. Du fortjener det absolutt. Det er vanvittig. Gratulerer, roser Djokovic sin overmann.

Da den unge spanjolen brøt først i femte og avgjørende sett, svartnet det for den fire ganger regjerende Wimbledon-mesteren. Etter et vanvittig game av Alcaraz raste Djokovic og knuste racketen i nettstolpen foran dommerstolen.

Dette servebruddet ble skjebnesvangert for Djokovic, som har vunnet Wimbledon syv ganger tidligere.

Djokovic måtte jobbe hardt for å dra i land sitt første servegame i kampen, men etter å ha gått i føringen så han seg aldri tilbake i første sett. Serberen brøt samtlige av Alcaraz’ server unntatt én, og ydmyket unggutten med 6–1 i games.

20-åringen kom langt bedre i gang i annet sett og holdt serven uten problemer før han brøt Djokovic ved første anledning. Men serberen svarte umiddelbart med brudd og utlignet i påfølgende game. Annet sett gikk til slutt til et nervepirrende tiebreak.

Alcaraz reddet først en settball før han tok de tre påfølgende poengene, og utlignet til 1–1 i sett foran et stjernespekket publikum i London:

Den unge spanjolen fortsatte i samme spor og brøt Djokovic’ første servegame i tredje sett, og skaffet seg et tidlig forsprang. Alcaraz hadde virkelig overtaket utover i settet, og det femte gamet skulle i seg selv bli en thriller.

For hverken serberen eller spanjolen maktet å avgjøre gamet med det første, og det skulle ta hele 26 minutter før Alcaraz omsider brøt nok en gang. Gamet gikk til spinnville 13 deuce før det ble avgjort.

Fjorårets US Open-vinner gikk opp til 5–1 og servet inn tredje sett med samme sifrer som han ble ydmyket med i det første.

SLO TILBAKE: Carlos Alcaraz reiste seg etter det ydmykende førstesettet mot Novak Djokovic.

I det fjerde settet var det derimot serberen som brøt først - og sist. Djokovic fikk momentumet igjen og tok settet med sifrene 6–3. Dermed skulle finalen avgjøres i en femsetter.

I siste og avgjørende sett var det Alcaraz som brøt først. Etter et vanvittig game av Alcaraz kokte det over for Djokovic, som hamret racketen i nettstolpen på stillingen 1–2 i favør spanjolen.

Deretter hadde den spanske stjernen kampen i sine hender, og servet inn sin første Wimbledon-tittel med 6–4 i femte sett.