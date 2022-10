STØTTESPILLER: Neymar viser «dobbel V-tegn», som signaliserer 22, et tegn på støtte til Brasils sittende president. Bilde

Lover Bolsonaro-hyllest i VM

SYDNEY/RIO DE JANEIRO (VG) Den brasilianske superstjernen kommer til å hylle Brasils kontroversielle president hvis han scorer i VM og får løfte trofeet.

Paris Saint Germain-stjernen gikk ut med åpen støtte til Bolsonaro allerede før første valgomgang i Brasil tidligere i måneden. Bolsonaro kjemper mot venstrekandidaten Luiz Inacio Lula da Silva, mest kjent som Lula.

De to må ut i en andre valgomgang etter at første valgomgang ikke ga noen av kandidatene over 50 prosent av stemmene. Lula fikk i overkant av 48 prosent, mens Bolsonaro fikk i overkant av 43 prosent.

Andre og avgjørende valgrunde er 30. oktober.

Neymar publiserte en video hvor han ifølge Guardian sang med til en Bolsonaro-reklame, og viste V-tegnet med begge hendene. Dette skal signalisere «22», som er Bolsonaros nummer på de elektroniske stemmeurnene.

VM i Qatar nærmer seg, og en meget sterk Brasil-tropp er ventet å nå langt, med Neymar som den aller største stjernen.

Lørdag hadde presidenten en sending på YouTube hvor Neymar var en av gjestene. Der lovet han å feire med «22»-hilsenen til Bolsonaro når han scorer det første målet i VM, og med Bolsonaros typiske heiarop «ihuu» om han får løfte pokalen for Brasil.

– Det ville vært fantastisk. Brasil blir verdensmester og alle lykkelige, sa angrepsspilleren i sendingen. Den startet klokken 17 lørdag lokal tid og er ventet å vare i hele 22 timer.

Han utdypet hvorfor han har valgt å gi den omstridte presidenten sin støtte.

– Det som fikk meg til å stå frem med meningene mine er verdiene som presidenten bærer, som ligner mine, min families verdier og de verdiene som er viktige for oss. Familien. Folket vårt. Barna våre, sa fotballstjernen på sendingen ifølge storavisen Folha De S. Paulo.

Han sier Bolsonaro viste sin støtte da han hadde det som vanskeligst, og nå er det på tide å betale tilbake.

– Når jeg så det følte jeg i hjertet mitt at jeg var nødt til å gjengjelde denne omtenksomme gesten.

«Den vanskelige tiden» Neymar refererer til er tiden rundt voldtektsanklagene mot spilleren i 2019, da Bolsonaro ga ham offentlig støtte.