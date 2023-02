SOLGT! TV-rettighetene til å strømme norsk eliteserie og Obos-ligaen er solgt til IMG, som kan selge det videre til spillselskaper. Hvilke selskaper, det vet ikke Norges Fotballforbund. Bildet er fra kampen mellom VIF og LSK i fjor.

Norsk idrett selger rettigheter til spillselskaper: − Dobbeltmoralsk

Norske idrettstopper har angrepet utøvere som fronter internasjonal spillindustri. Men i det stille mottar særforbund indirekte store summer fra den samme bransjen.

Det skjer ved at norsk fotball, ishockey og volleyball selger såkalte «betting rights» til internasjonale partnere – vel vitende om at rettighetene videreselges til spillbransjen.

På den måten går pengene fra spillindustrien til norsk idrett gjennom et mellomledd. Internasjonale spillselskaper kan på dermed lokke med norsk TV-sport på nettsidene sine, utenfor Norges grenser og helt lovlig.

De samme selskapene er flere ganger stemplet som kyniske av norske idrettsledere.

– Andre land har andre former for regulering av spillbransjen enn Norge, og enerettsmodellen er ikke ment å gjelde utenfor landets grenser, sier Runar Pahr Andresen som er markedsdirektør i Norges Fotballforbund.

Han understreker at spillselskaper som har kjøpt rettigheter til norsk fotball er forpliktet til å geoblokkere disse sendingene i Norge.

– Vi har ingen direkte inntekter fra spillselskaper. NFF har solgt visningsrettigheter og formidling av lyd og bilde og data til agenturer, som igjen inkluderer dette i sine ulike rettighetspakker til ulike medieselskaper, spillselskaper og sportsapplikasjoner utenfor Norge, sier NFF-toppen.

I Haugesund sitter Asle Skjærstad. Han var styreleder i Avaldsnes da toppserieklubben ønsket å inngå en avtale med spillselskapet Betsson for to år siden. Da ble det presisert at markedsføringen kun skulle være rettet mot utlandet.

Avaldsnes møtte kraftig motbør fra lederne i norsk idrett:

«Dersom en medlemsklubb velger å samarbeide med eller profilere et selskap som tilbyr ulovlige pengespill, så vil dette anses som illojalt, og i strid med idrettens verdigrunnlag» sa daværende fotballpesident Terje Svendsen i en pressemelding som ble lagt ut på fotballforbundets nettsider.

Konfrontert med VGs opplysninger om hvordan norsk idrett tjener penger på «betting rights» til utlandet, så rister Asle Skjærstad på hodet:

– Det er forunderlig at forbundet kan inngå slike avtaler via en tredjepart, når en klubb som Avaldsnes ikke fikk lov. Vi inngikk jo også en internasjonal avtale som rettet seg mot utlandet. Det fremstår dobbeltmoralsk, sier han.

Skjærstad er ikke lenger styreleder i klubben.

– Hadde vår avtale vært grei dersom vi handlet gjennom en agent? spør han.

PRESENTERTE AVTALE: Daværende styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad (t.v) og kommersiell leder Stian Staveland Nygaard avslører nyheten om avatalen med Betsson i 2021. Norske idrettsledere reagerte kraftig.

For fire år siden viste VG hvordan en rekke norske idrettsutøvere hadde aksjer i utenlandske spillselskaper. Skiskytter Tarjei Bø satt på aksjer for flere millioner kroner i spillbransjen. Også profiler som Morten Gamst Pedersen, Tore Reginiussen, Vetle Sjåstad Christiansen, Marius Lode og Håvard Tvedten satt på et tidspunkt på lignende aksjer.

Det hele ble stemplet som «umusikalsk» og «illojalt» av tidligere idrettspresident Tom Tvedt.

Tvedt har ikke lenger verv i norsk idrett og jobber som leder for Norsk forbund for utviklingshemmede. Han ønsker derfor ikke å kommentere denne saken.

Norges Volleyballforbund har solgt sine «betting rights» til selskapet Genius Sports. De har giganter som Bet365 og SkyBet på kundelisten sin.

Norges Fotballforbund vet ikke hvilke spillselskaper som står på kundelisten til IMG Arena. Det gjør heller ikke Elitehockey AS, som benytter samme selskap. I en e-post til VG skriver IMG Arena at de ikke vil oppgi hvem de har som kunder.

Info Dette er saken: Flere norske særforbund - deriblant fotball, volleyball og ishockey, selger sine TV-rettigheter og sportsdata til internasjonale selskaper som IMG og Genius Sports.

Dermed kan disse selskapene selge de samme rettighetene videre til spillbransjen.

På den måten får internasjonale spillselskaper tilgang på TV-bilder og statistikk fra norsk idrett. Dette kan brukes på nettsidene til bookmakerne utenfor Norges grenser.

Konseptet kan minne om salg av TV-rettigheter, der norsk idrett eksempelvis selger rettighetene sine til Infront, som videreselger rettighetene til TV-selskaper i ulike land. Vis mer

Men så sent som 19. januar signerte de den nåværende avtalen med norsk fotball. Da ble det også sendt ut en pressemelding om at IMG hadde sikret seg de globale betting-strømme-rettighetene til Norges to øverste divisjoner.

– Avtalen med norsk fotball styrker fotballtilbudet til IMG Arena med enda et førstesklasses produkt som vil hjelpe spillselskaper med å øke tilbudet til spillere året rundt, uttaler rettighetssjef Mark Wrigley i IMG Arena.

På spørsmål om hvordan Norges Fotballforbund kan støtte enerettsmodellen og Norsk Tipping, og samtidig være med på å bygge økonomien til konkurrentene til Norsk Tipping, svarer markedsdirektør Runar Pahr Andresen at både norsk idrett og NFF står bak spillmonopolet.

– Kundene til IMG har ingen mulighet til å ha visninger i Norge på grunn av geoblokking, og enerettsmodellen er godt beskyttet med skjerpede reguleringer som gjør at utenlandske spillselskaper ikke har markedstilgang til det norske markedet, sier han.

I ishockeyforbundet argumenteres det på samme måte.

Styreleder i Elitehockey AS, Henning Svendsen, har ikke besvart VGs spørsmål om avtalen de har inngått er diskutert med Norges Idrettsforbund.

– Ser du at det kan fremstå som et paradoks og dobbeltmoralsk at norsk hockey tar imot penger, gjennom en tredjepart, fra selskaper som norsk idrett har stemplet som kyniske - og der utøvere med aksjer i selskapene ble stemplet som umusikalske?

– Ingen kommentar, svarer Svendsen i en e-post til VG.

– Hvordan kan man hevde å støtte den norske enerettsmodellen og samtidig bidra til å bygge økonomien til Norsk Tippings konkurrenter gjennom en avtale som dere har inngått her?

– Ingen kommentar, skriver Svendsen.

PÅ PLASS PÅ SPILLMESSE: Genius Sports hadde – akkurat som IMG Arena – en stor stand på den enorme bettingmessen «ICE» i London tidligere i år.

I Norges Volleyballforbund er det ikke snakk om store beløp knyttet til deres avtale med Genius Sports, understreker generalsekretær Kristian Gjerstadberget overfor VG.

Men i en epost som gikk ut til landets toppklubber i høst, skriver konkurransesjef David Cox om viktigheten av å få installert kameraer fra Genius Sports:

«NVBF har en forpliktende avtale med Genius Sports som innebærer en del økonomiske fordeler som igjen kan komme klubbene til gode. Det er svært avgjørende at de klubbene som ikke har kontaktet Genius Sports vedrørende installering, gjør dette umiddelbart».

Og deretter:

«Vi har ikke råd til at klubbene ikke følger opp denne og sikrer installering av kamera for streaming av kampene sine».

Ifølge Kristian Gjerstadberget måtte forbundet kjøpe lisens på et program for elektronisk statistikkføring for noen år siden. Ellers ville ikke Norge kunne arrangere internasjonale kamper i volleyball.

IMG-STAND: På bettingmessen «ICE» i London tidligere i år smykket IMG Arena sin stand med en Rosenborg-drakt.

Dette selskapet, Dataproject, ble deretter kjøpt opp av Genius Sports.

– Jeg forstår spørsmålene som reises, og jeg stilte meg mange av de samme spørsmålene, og involverte også juridisk kompetanse. Men Genius Sports er ikke et bettingselskap. De distribuerer derimot data til bettingbransjen og ulike forbund som trenger statistikk, sier Gjerstadberget.

– Men man kan altså se norsk volleyball hos utenlandske spillselskaper?

– Ja, de siste årene har man gått fra såkalt livescore tl livestreaming. Men det er vinn-vinn for oss ettersom vi ville streamet dem uansett. Når det ikke er vanlig kameraproduksjon, så er det kameraer fra Genius Sports som gjør det.

– Er det ikke dobbeltmoralsk å ta imot penger fra denne bransjen og samtidig si at dere støtter enerettsmodellen?

– Jeg har vært gjennom den tankeprosessen selv, og også fått dette vurdert juridisk, men vi er altså avhengig av å ha en avtale om statistikk. Og jeg klarer ikke å lande på at det er dobbeltmoralsk så lenge vi ikke får penger direkte fra bettingselskapene. Det ville vi ikke tillatt, sier volleyball-lederen.