Dani Alves blir sittende i fengsel.

Påtalemyndigheten motsetter seg Alves-løslatelse mot kausjon

Påtalemyndigheten i Spania ber domstolen avvise ønsket til fotballstjernen Dani Alves om å bli løslatt mot kausjon og streng meldeplikt.

NTB

Tidligere Barcelona-spiller Alves er anklaget for å ha forgrepet seg på en kvinne. Forsvarerne hans har anmodet om at det åpnes for at brasilianeren kan løslates mot kausjon mens etterforskningen pågår.

Ifølge advokatene er Alves villig til å levere inn passet sitt samt gå med sporingsutstyr som gjør det mulig å vite hvor han til enhver tid befinner seg. Han skal også være forberedt på å melde seg for politiet regelmessig.

Mandag opplyste imidlertid påtalemyndigheten at den anser rømningsfaren for stor dersom Alves settes fri fra fengsel.

Den tidligere Barcelona-stjernen ble pågrepet og fengslet før helgen. En kvinne har anklaget ham for seksuelt overgrep i forbindelse med en episode på et utested i Barcelona i desember i fjor.

Alves har avvist anklagene og erklært seg uskyldig.

Fotballstjernen har spilt for klubber som Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG og São Paulo. Han var en del av Brasils VM-tropp i Qatar i fjor.