Minnesota Wilds Mats Zuccarello noterte seg for en assist i torsdagens 2-5-tap mot Carolina Hurricanes.

Målgivende for Zuccarello i Wild-tap

Mats Zuccarello noterte seg for målpoeng igjen, men kunne ikke hindre at Minnesota Wild tapte 2-5 for Carolina Hurricanes i fredagens NHL-oppgjør.

NTB

Dermed endte seiersrekken for Wild, som hadde vunnet tre kamper på rad før oppgjøret mot Hurricanes i Raleigh.

Første periode endte målløst før Wild sørget for kampens første scoring i powerplay etter 7.11 i andre periode. Målscorer var Kirill Kaprizov og både Mats Zuccarello og Joel Eriksson Ek ble kreditert for assists.

Deretter kom det tre scoringer på rad for Hurricanes, først ved Brent Burns etter 9.07, deretter ved Brady Skeij etter 13.33 og til slutt ved Teuvo Teravainen etter 17.22.

I siste periode fortsatte Hurricanes å score. Først ved Jalen Chatfield etter 2.13 og deretter ved Martin Necas etter 5.27.

Wilds andre scoring i kampen kom etter 7.21 i tredje periode ved Matt Boldy.

Mats Zuccarello noterte seg i tillegg til assisten for to skudd på mål. Han fikk totalt 20 minutter og 10 sekunder på isen.