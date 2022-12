Magnus Carlsen kom for sent – dukket opp i joggebukse med 30 sekunder igjen på klokka

(Magnus Carlsen, 1/1 poeng i lynsjakk-VM) Magnus Carlsen overrasket med å komme for sent til lynsjakk-åpningen mot Vladislav Kovalev. Med 30 sekunder igjen på klokka trakk han første trekk – iført en spenstig joggebukse.

– Det er min feil, selvfølgelig, men jeg ble stuck i trafikken, så det tok en evighet. Det var ganske frustrerende, men det gikk akkurat. Det var et sjokk å komme til brettet å se at det var 30 sekunder igjen, sier Carlsen til NRK – og lover at han skal gå og skifte!

Verdensmesteren fra Lommedalen fikk hele salen til å vente da han ikke dukket opp selv om klokka var godt over 10, da det første partiet av VM i lynsjakk skulle startes.

– Jeg får bare beklage til alle som har sittet og ventet. Plutselig satt vi der i et kvarter, og da var det kjørt. Jeg er ikke typen som liker å vente her i hallen, men ... det var fullstendig skandale. Det endte godt for min del, sier Carlsen til NRK før andre parti – nå iført dress.

Det ble dramatisk før åpningspartiet.

Selv fem minutter etter partiet skulle startet, var han ikke til stede. Og klokken var i gang. På NRKs direktesending var det full forvirring rundt hvor Carlsen faktisk befant seg.

– Hva er det som skjer med Magnus Carlsen nå? Hva er dette for en start for vår mann? spurte NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Plutselig kom han løpende inn med hettegenser og joggebukse. Med 30 sekunder igjen av partiet tar han endelig sitt første trekk mot Kovalev. Antrekket var likevel ikke helt innen for regelverket.

– Det fremstår som et ganske klart regelbrudd fra Magnus Carlsen som dukker opp i treningstøy og ikke i pent tøy som man skal ha i henhold til reglene, sier Bae.

– Magnus slipper unna. Han er god nok til det, sier Aryan Tari til NRK om klesbruddet.

Forsinkelsen til tross: Carlsen vant første parti i lynsjakk-VM – og gliste godt da han gikk ut av salen. Ifølge Johan-Sebastian Christiansen var Carlsen på skitur (!) i regi av arrangørene, og kom dermed for sent.

UTFOR HERFRA: Magnus Carlsen deler på Instagram at han har stått på alpint, med bildeteksten «i går var fantastisk, alt går utfor herfra». Han visste ikke hvor rett han skulle få. Her sammen med Benjamin Haldorsen.

Regjerende mester

Magnus Carlsen er på jakt etter nok en VM-tittel etter å blitt verdensmester i hurtigsjakk onsdag.

Skulle han klare «dobbelen», vil det være tredje gang for Carlsens vedkommende. Også i 2014 og 2019 vant han både hurtig- og lynsjakk-tittelen, men i fjor gikk det skeis i lynsjakken. Da endte han bare på 12. plass.

Lynsjakk-VM går over to dager, torsdag 29. og fredag 30. desember, med totalt 21 partier. Tolv av dem skal etter planen spilels torsdag.

Info Carlsens 14 VM-titler De 14 VM-triumfene har kommet slik: Fem i klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

Fem i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

Fire i hurtigsjakk: 2014, 2015, 2019 og 2022. Vis mer

Hva med Carlsen mot Niemann?

I tillegg til hvem som skal stikke av med VM-tittelen, er det knyttet stor spenning til om Carlsen kommer til å møte amerikanske Hans Niemann i løpet av turneringen.

Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje.

For at de to skal møtes i VM må de være på relativt lik poengsum, og plasseres mot hverandre etter Sveitsersystemet SveitsersystemetPrinsippet i en sveitserturnering er at man i hver runde møter en spiller man ikke har møtt før og som har gjort det like bra (eller dårlig) som en selv. Det blir gjort modifikasjoner for å hindre spillere å møte hverandre to ganger, for å tilstrebe fargeveksling, og for å forsøke å hindre at spillere ikke til stadighet skal møte spillere med litt flere eller litt færre poeng enn seg selv..