Reuters: Pelés helsetilstand forverret – problemer med nyre og hjerte

De siste medisinske rapportene knyttet til fotballegenden Pelé viser at kreften har spredd seg ytterligere, og at han sliter med problemer i nyre og hjerte. 82-åringen får nå omfattende behandling på sykehuset.

Det skriver Reuters, som siterer en medisinsk rapport fra sykehuset.

De skriver at Pelés helsetilstand er forverret, at kreften har spredd seg og at han nå trenger behandling for blant annet forstyrrelser på hjertet og nyrer.

82-åringen har den siste tiden vært i varierende tilstand, og det ble under det nylig avsluttede verdensmesterskapet meldt at han fikk lindrende behandling. Nå er han imidlertid på sykehus, der han fortsetter å få behandling.