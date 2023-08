Sondre Guttormsen har nådd OL-kravet i stavsprang.

Guttormsen greide OL-kravet

Stavhopper Sondre Guttormsen kan rette blikket mot neste års olympiske leker i Paris etter å ha kommet seg over OL-kravet lørdag.

NTB

Det opplyser Guttormsen selv om på sin Instagram-konto.

– Etter et skuffende VM bestemte jeg meg for å vende hjem tidlig. Å hoppe 5,82 og offisielt kvalifisere til OL er et fint plaster på såret, skriver han.

Guttormsen deltok i en konkurranse i Sverige da han kom seg over kravet.

I VM kom han seg ikke over 5,75 og røk dermed ut allerede i kvalifiseringen.

