Victor Boniface scoret to mål mot Union Berlin i europaligaen.

Tidligere Glimt-spiss med måldobbel mot Thorsbys Union Berlin

Morten Thorsby var tilbake fra start for Union Berlin da de spilte 3-3 hjemme mot Union Saint-Gilloise i europaligaen. Alexander Sørloth og hans Real Sociedad tapte.

Tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface sendte gjestene i ledelsen etter 28 minutter, før Josip Juranovic utlignet for tyskerne rett før pause.

Etter hvilen gikk belgierne opp i ledelsen igjen da Yorbe Vertessen satte inn 2-1-målet, før Union nok en gang utlignet, denne gangen signert Robin Knoche.

Tre minutter senere satte Boniface inn sitt andre for dagen og så ut til å ha sikret seieren for gjestene. Det satte imidlertid Sven Michel en stopper for da han utlignet ett minutt før slutt.

Boniface spilte for Glimt mellom mars 2019 og august 2022. I den gule trøya noterte spissen seg med 23 mål og åtte assist på 66 kamper.

Morten Thorsby startet kampen for Union Berlin, men ble byttet ut etter 77 minutter. Det er hans andre kamp fra start siden november 2022.

Alexander Sørloth og Kristoffer Zachariassen var også i aksjon for sine respektive lag i europaligaen torsdag kveld. Sørloths Real Sociedad røk på et 0-2-tap borte mot Roma, mens Zachariassens Ferencváros tapte 0-2 borte mot Bayer Leverkusen.

Kampene var de første av to oppgjør i åttedelsfinalen av europaligaen. Returkampene spilles 16. mars.

NEDTUR: Alexander Sørloth og Real Sociedad tapte mot Roma i Europa League.