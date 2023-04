TUNG HELG: Viktor Hovland på Hilton Head i Sør-Carolina.

Ingen opptur for Hovland

Viktor Hovland (25) ligger an til å bli omtrent nummer 60 i PGA-turneringen i Sør-Carolina.

Han gikk den siste runden søndag på par. Dermed avsluttet han turneringen ett slag under par.

Det står i sterk kontrast til at han var nummer to etter den første runden og nummer fem før lørdagens tredje runde, som ble fullstendig krise med syv slag over par.

Hovland har hatt følgende rekke i turneringen: −7, −1, +7 og par.

– Han er nok ganske lei putteren sin nå, sier Henrik Bjørnstad på Discovery-sendingen.

Det ligger an til en spennende fight om seieren med briten Matt Fitzpatrick foreløpig i førersetet - men med mange profiler som jakter bak.

