Alex Baena, her i duell med Federico Valverde, skal ha blitt overfalt etter lørdagens kamp mot Real Madrid.

Real Madrid-spiller anmeldt for overfall

Alex Baena ble angivelig overfalt av en Real Madrid-spiller etter lørdagens kamp. Villarreal-spilleren har meldt saken til politiet.

«Alex Baena ble angrepet da han var på vei mot lagbussen etter kampen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu», skriver Villarreal på sin nettside.

«I lys av situasjonen har spilleren valgt å anmelde overfallsmannen til nasjonalt politi», heter det videre i meldingen fra Villarreal.

Ifølge flere spanske medier dreier det seg om Federico Valverde, og at han skal ha stått og ventet på ham ved Villarreals lagbuss etter kampen.

De skal ifølge Marca ha hatt noe uoppgjort etter kampen de spilte mot hverandre i januar.

Bakgrunn: Real Madrid-stjerne skal ha gått amok

Blant andre Marca, AS, Mundo Deportivo, The Athletic og ESPN skriver nemlig at Real Madrid-profil Federico Valverde skal ha ventet på Villarreal-spiller Álex Baena på parkeringsplassen på Santiago Bernabéu for å konfrontere motstanderen.

I Copa del Rey-møte mellom klubbene 19. januar skal Baena ha snakket stygt om Valverdes familie og hans ufødte sønn, og ifølge spanske medier skal nye ukvemsord fra Baena ha fyrt opp Valverde.

Samme avis skriver at Valverdes kone, Mina Bonino, var nær å miste ekteparets ufødte barn tidligere i år. Graviditeten gikk til fint til slutt, og Baena var natt til søndag ute på Twitter og benektet anklagene:

– Veldig fornøyd med lagets imponerende seier på et sted som Santiago Bernabéu, men samtidig veldig lei meg for det som skjedde etter kampen. Jeg er overrasket over det som blir sagt om meg. Det er fullstendig feil at jeg sa det, skriver Baena.