1 / 7 FALT NED: En sikkerhetsvakt ber tilskuere trekke unna på Augusta i Georgia, USA. FALT NED: En sikkerhetsvakt ber tilskuere trekke unna på Augusta i Georgia, USA. forrige neste fullskjerm FALT NED: En sikkerhetsvakt ber tilskuere trekke unna på Augusta i Georgia, USA.

Trær brast i bakken blant tilskuere i The Masters – turneringen avbrutt

Et kraftig uvær har ført til en uoversiktlig situasjon i The Masters. Verdens kanskje mest prestisjefylte turnering er stoppet.

Følg The Masters live her

Plutselig kunne man høre et høyt smell idet et tre smalt i bakken på et tilskuerområde. Publikummere hylte og noen falt over ende. Foreløpig er det ikke kommet opplysninger om skadde personer.

Viktor Hovland ledet The Masters etter dag én. På runde to var nordmannen på en delt fjerdeplass da turneringen ble avbrutt for andre gang. Først ble spillerne bedt om å forlate banen på grunn av regn, kraftig vind og fare for lyn.

Etter et halvtimes avbrekk ble spillet satt i gang igjen, før trærne falt ned.

Rett før klokken 22.30 norsk tid opplyser The Masters-ledelsen at det området er evakuert.

– Videre oppdateringer vil komme når de er tilgjengelige, heter det fra turneringsledelsen ved Augusta National Golf Club.

The Masters sendes av Discover i Norge. I studio ble det dramatisk da man ser et klipp falle ned i et tilskuerområde.

– Vi får bare håpe ingen er skadet, sier programleder Carsten Skjelbred på direkten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post