Hyller Rosenborgs drømmeduo: − En drøm

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 3–1) Kjetil Rekdal hyller sin nye angrepsduo, men reagerer med forundring og latter på matchvinnerens trønderske utseende.

Sæter sier at samspillet mellom de to poenggarantistene er vanskelig å beskrive med få ord, men han prøver likevel:

– Man skulle tro det tar slutt en dag, men han er kjempelett å spille med. Når en duo klaffer så bra, så er det vanskelig å stoppe. Det partnerskapet vi har i dag, er en drøm. Jeg har aldri spilt så bra som nå, og mye er takket være ham. Han er en kjempefin fyr og en kjempegod fotballspiller som jeg gleder meg til å spille mer med, sier han til VG.

– Scoringene er bedre enn barten

Etter to praktmål, ett med høyre fot, ett med hodet, og ingen med venstre fot (Sæter er venstrebeint), er det likevel vanskelig å ikke vie Sæters nye ansiktspryd oppmerksomhet.

– Det er vel øyet som ser, men jeg er nok enig i at scoringene er bedre enn barten. Det er ikke det sterkeste genet jeg har det å gro hår i trynet. Jeg har gjort litt forsøk på helskjegg, men det har jeg ikke fått til, så da prøvde jeg meg på bart, men jeg har vel egentlig ikke det heller, sier Sæter.

– Hvorfor har du lagt an bart i det hele tatt?

– Det er bare for å få et litt mer macho utseende, og spre litt frykt før kamp. Det funka i dag.

Hylles av tidligere RBK-er

Ranheim-spiss og tidligere Rosenborg-spiller, Michael Karlsen, hyller Rosenborgs nye spissduo. Siden danske Tengstedt debuterte for Rosenborg tidlig i august, står han med åtte mål og to målgivende pasninger. I samme periode har Sæter scoret sju mål og slått to målgivende pasninger.

Til sammen femten mål og fire målgivende pasninger - på sju kamper.

– De er fantastiske begge to, pur klasse. De utfyller hverandre godt, og begge har bra forståelse. Jeg er overrasket over at Tengstedt har levert fra dag én, men han er en smart fotballspiller som gjør de rundt seg gode. Det er to spillere utfyller hverandre bra, og så hjelper det å være i en enorm flytsone.

– Er de best i Eliteserien?

– De har en i Molde som er i hundremillionersklassen. Best tror jeg ikke, men de leverer hver helg. Det er ingenting som er så deilig som spisser som leverer.

– Bart?

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal sier fornøyd, men bruker ikke veldig mange ord på å fortelle hvor gode de er.

– Jeg er veldig fornøyd, men et lag må ha mer enn elleve mann. Vi har manøvrert oss gjennom to sure bortetap, men har vunnet alt hjemme.

– Hva syns du om barten til Sæter?

– Har han det? Han har sikkert spart et par måneder da.