Tre magiske Juventus-minutter sendte Tottenham ut av Europa

Publisert: 07.03.18 22:37 Oppdatert: 07.03.18 23:09

(Tottenham - Juventus 1–2, 3–4 sammenlagt) Tottenham hadde avansement til Champions League-kvartfinalen i sin hule hånd. Men så scoret Juventus på sine to første skudd på mål - med snaue tre minutters mellomrom.

Gonzalo Higuaín og Paulo Dybalas mål i det 64. og 67. spilleminutt snudde kampen fullstendig. Inntil da hadde hjemmelaget hatt full kontroll på oppgjøret.

Juventus hadde ikke hatt et skudd på mål frem til Higuains utligning. Dybalas 2–1-scoring var deres andre avslutning i løpet av kampen...

– Fortjente mer

Derfra og ut klarte ikke Tottenham å svare. Selv om stolpen stod i veien like før slutt og kunne berget ekstraomganger var det italienerne som kunne glise bredt da dommeren etter tre overtidsminutter blåste av åttedelsfinalen.

– Skuffende. Jeg synes vi fortjente mer. Men i en slik konkurranse og på et slikt nivå, kan du ikke slippe inn på to feil. Til slutt så må vi betale for det. Det er to mål på bare tre minutter. Vi dominerte kampen og alt i alt var vi bedre, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino i et intervju på Viasat etter kampen.

Heung-min Son svarer «jeg vet ikke» og «det er vanskelig å si» når han av Viasats Jan Åge Fjørtoft får spørsmål om hva som skjer i løpet av de tre avgjørende minuttene.

– Jeg synes vi dominerte kampen fra start, hadde mange sjanser. Men sånn er fotball. Noen ganger dominerer vi kampen og de scorer to mål. Sånn er det, men vi fortjente mer enn dette, sier sørkoreaneren.

Brøt sterk Tottenham-rekke

At Juventus produserte svært lite frem til en drøy time var spilt, tar uansett ikke fra italienerne en svært imponerende skalp. Tottenham er ubeseiret, selv etter et gruppespill med Real Madrid, i årets Champions League .

Londonerne har heller ikke tapt en fotballkamp siden møtet med Manchester City den 16. desember. Det er nesten tre måneder siden. På Wembley står de ubeseiret siden West Ham kom på besøk i ligacupen den 25. oktober.

Skulle hatt straffe

Selv om italienerne hadde kniven på strupen i returkampen på Wembley var det Tottenham som kom best i gang på eget gress.

Harry Kane og Heung-min Son hadde sine muligheter, men avslutningene gikk stort sett utenfor eller rett på keeper Gianluigi Buffon.

På samme tid hadde Juventus - som var nødt til å score - lite å stille opp med. Inntil det var spilt nesten 20 minutter.

Den lynraske driblekanten Douglas Costa raste inn i vertenes 16-meter og gikk i bakken etter en takling fra en altfor sen Jan Vertonghen. TV-bildene viste at det var kontakt. «Soleklart straffespark», kommenterte Viasat-ekspert Rune Bratseth.

Son elsker Wembley

Det fikk italienerne ikke. Hjemmelaget lot seg i hvert fall ikke påvirke av hendelsen og fortsatte å trykke på for lederscoringen.

I det 39. minutt fikk de betalt. Et fint angrep, regissert av Kane og Christian Eriksen, sendte Dele Alli gjennom. Avslutningen ble blokkert i første omgang, men ballen fant deretter veien til Kieran Trippier.

Høyrebacken brukte noen tideler på å titte opp, slo et godt og presist innlegg langs bakken mot Son. Sørkoreaneren sleivet i skuddforsøket, men traff likevel godt nok - og så ballen trille over målstreken bak en fortvilet Giorgio Chiellini og keeper Buffon.

Son har nå ifølge statistikktjenesten Opta vært involvert i 22 mål (14 scoringer og åtte målgivende) på 23 kamper på Wembley denne sesongen. Det er mer enn noen annen Tottenham-spiller.

Snudde på to minutter og 49 sekunder

Men så, etter en drøy time spill, svarte Juventus. Sami Khedira styrte et innlegg fra høyre mot bakerste stolpe. Der hadde måltyven Gonzalo Higuain sneket seg inn. Helt upresset fikk argentineren pirke ballen i mål bak en sjanseløs Hugo Lloris.

Bare to minutter og 49 sekunder senere satt nummer to i buret bak Lloris. Chiellini fant Higuain. Kraftspissen fikk under hardt press sendt spisskollega Dybala gjennom alene med keeper. Han gjorde ingen feil alene med Lloris. Dermed var kampen snudd på hodet og Tottenham ute.

Tottenham forsøkte en sluttspurt. Men det holdt ikke til å overliste en oppofrende Juventus-forsvar. Til slutt var det italienerne som tok seg til kvartfinale i årets Champions League.