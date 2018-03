GLAD OG SPORTY MAMMA: Marit Bjørgen med lille Marius på armen etter en konkurranse under langrennsåpningen på Beitostølen i november 2017. Nå ser hun frem til mer tid med gutten sin. Foto: Göran Bohlin

Bjørgen «skjemmes» av få Marius-skiturer

Publisert: 18.03.18 15:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-18T14:18:44Z

FALUN (VG) Marit Bjørgen (37) vet ikke om hun har gått sitt siste internasjonale skirenn. Hvem som bestemmer om en fantastisk karriere er over? Den indre motivasjonen og en toåring ved navn Marius.

Og får Bjørgens sønn det som han vil, så er 37-åringen – som fyller år 21. mars – ferdig som skiløper nå.

Fred Børre Lundberg skal ifølge 37-åringen være støttende dersom hun ønsker å fortsette med langrenn på toppnivå nok et år. Hun sier at en avgjørelse kommer like over påsken.

– Men Marius vil at mamma skal være hjemme. Hva jeg gjør det handler om hva familien vil også, vi må ta en avstemning der, sier Bjørgen til VG.

– Det blir en slags votering rundt middagsbordet?

– Ja. Og så må jeg si at Marius krever mer og mer. I fjor var han bare en baby. Nå har han meninger selv og han sier hva han mener, sier skidronningen og trekker på smilebåndet.

Les også: Weng vant verdenscupen og slaktet egen taktikk: – Jeg tenkte «hva har jeg gjort?»

Veteraner la opp

Skidronningen rundet av nok et fantastisk langrennsår med å ta hjem minitour-seieren i Falun søndag. Hun kan allerede titulere seg den mestvinnende vinterolympieren gjennom tidene etter et råsterkt Pyeongchang-OL.

Like bak henne i målområdet i Falun ble amerikanske Kikkan Randall, svenske Anna Haag og finske Aino-Kaisa Saarinen hyllet av publikum, lagvenninner og FIS (Det internasjonale skiforbundet) for sin karriere. De skal alle legge opp.

To av dem er yngre enn Bjørgen, mens Saarinen er ett år eldre. Men de er alle i samme generasjon. Bjørgen sier hun ennå ikke har bestemt seg, men at det handler om motivasjon.

– Du må gå gjennom det som kreves. Jeg er glad i å trene. Men det er forskjell på å trene 300 og 800–900 timer. Det handler om man er motivert nok for det. Det er nok enkelt å gå løs på våren og sommeren, men når høsten kommer blir det tyngre og tyngre, beskriver Bjørgen.

Lest denne? Kommentator ber Kalla vende landslaget ryggen

«Skjemmes»

Hun fikk spørsmål i pressesonen om det ventet skitur med Marius hjemme i Oslo nå.

– Nå må jeg innrømme at jeg ikke har fått noen skitur med ham i hele vinter. Det er nesten så jeg skjemmes av det. Men han har skikurs i barnehagen en gang i uken. Så får vi se hva han har lært der, sier Bjørgen glisende – og legger til at hun tror hverken fristil eller klassisk er en del av repertoaret hos toåringen – men heller Klæbo-klyvet.

Hun sier det er tøffere å dra på tur nå enn hva det var i fjor. Hun fortsette å fortelle at gutten hennes har mer meninger nå. Selv om hun vet at det er verst for henne selv enn Marius når hun smekker igjen døren og forlater familiens hjem for å dra på nok en samling eller verdenscuphelg.

Les også: Løfshus raser etter at Sundby ble ærespris-vraket

Lo av Bjørgen-Johaug-økt

Men Bjørgen hevder at det ligger stor motivasjon at hennes gode venninne Therese Johaug returnerer til landslaget etter dopingutestengelsen nå på våren. Akkurat det er søndagens raskeste, Ragnhild Haga, usikker på.

Hun har sett noen økter mellom de to gjennom vinteren i Styggedalen like ovenfor Holmenkollen i Oslo.

– Jeg måtte le da jeg så hvor langt foran Therese var. Hun (Marit) skjønner at hun må skjerpe seg hvis hun skal holde følge med Therese neste år. Det er den motivasjonen hun må kjenne på.

– Jeg så at det var forskjeller der. Men det var favoritterrenget til Therese. Marit er bedre på en del andre områder, utdyper Haga.

Bjørgen har gjennom vinteren fortalt at hun har hatt noen økter med Johaug. Hun ble også konfrontert med Hagas observasjon og Bjørgen bedyrer at hun var forberedt på Johaug-nivået.

– Det hadde vært artig å avslutte med Therese. Det er lenge siden sit. Men så må man være klar for å trene. Går man for det, så kan det bli en lang høst.

– Håper jeg har vært en inspirasjon

Det mangler uansett ikke på lovord når Haga beskriver Bjørgens rolle i laget. “En trygghet, rolig og en rollemodell.

– Uansett om hun slutter nå eller senere, så har vi lært utrolig mye av henne som vi tar med videre og lærer de yngre som kommer opp. Hun skal ha en stor del av æren for kulturen i laget, sier Haga.

– Jeg håper jeg har vært en inspirasjon for mange. Ikke minst lagt igjen mye de andre kan lære av. Og at jeg kan være en inspirasjon for mange med tanke på å holde på lenge – og ikke minst den gleden jeg har hatt med idretten, sier Bjørgen – før det bærer hjem til Marius – og en etterlengtet (?) skitur i noe helt annet enn verdenscuptempo.

Verdenscupen sammenlagt kvinner:

1) Heidi Weng 1476 poeng

2) Jessica Diggins 1436

3) Ingvild Flugstad Østberg 1414

10 kilometer jaktstart i Falun:

1) Bjørgen 24.18,9

2) Diggins +16,7

3) Bjornsen +1.11,5

4) Haga +1.12,0

5) Jacobsen +1.12,8

6) Pärmäkoski +1.16,2

7) Kalla +1.17,9

8) Østberg +1.19,0

9) T.U. Weng +1.52,1

18) H. Weng +2.24,6