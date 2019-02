Foreldrene Eide etter VM-bronsen: - Det er nesten ikke til å tro slik ståa var i september

SEEFELD (VG) Foreldrene til Mari Eide (29) hyller datteren etter VM-bronsen. De er imponert og stolt av at datteren har klart å mobilisere til medalje etter at storesøsteren døde i september.

Mamma Ellen og pappa Bjørn Eide bestilte tur til Seefeld for hele familien, inkludert samboerene Anders Gløersen og Nils-Ingar Aadne, i august i fjor.

Kort tid etter døde eldstedatteren Ida av hjertestans under et mosjonsløp.

– Det er spesielt for en familie. Det ville vært fantastisk å oppleve en dag som dette sammen med Ida, sier mamma og pappa Eide til VG.

SPRINT-PALLEN: Mari Eide (t.h.) tok bronse på sprinten i Seefeld torsdag, bare slått av Maiken Caspersen Falla og Stina Nilsson. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Torsdag kveld feiret foreldrene VM-bronsen med en middag på et hotell sentralt i Seefeld.

De fikk gratis bobler av hotellet. Og en venninne av Mari sendte penger til en flaske champagne.

– Dette var veldig stort. Det er nesten ikke til å tro slik ståa var i september. Jeg er veldig stolt av at Mari klarte å reise seg og gjennomføre sesongen slik hun har gjort, sier pappa Bjørn.

Lillesøsteren Hilde heiet hjemmefra. Hun skal gå norgescup i skiskyting.

Maiken Caspersen Falla ble verdensmester foran Stina Nilsson.

GIKK BORT: Ida Eide døde i september. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ida med fra første stavtak

Det var en fantastisk dag i Seefeld. Nesten skyfri himmel og stekende alpesol.

– Vi vet at Mari har tenkt mye på at Ida ville vært veldig stolt over å ha fått oppleve dette. Jeg tror Ida har vært med henne hele tiden. I dag var Ida med fra første stavtak, sier foreldrene og fortsetter:

– Det er veldig rørende at Mari klarer det med det hun har vært gjennom.

Mari Eide snakker om savnet etter søsteren etter VM-bronsen:

Pappa Bjørn er klar på at det må være et liv etter at den store tragedien rammet familien.

– Det er godt å se at Mari greide dette. Livet må gå videre. Mari har vist at det går videre, sier pappa Bjørn til VG.

– Mari har ofte nevnt at Ida var en meget entusiastisk heier. Hvordan tror dere hun hadde reagert på VM-bronse?

– Ida hadde bare hoppet og jublet villt. Jeg tror vi måtte holdt henne igjen. Hun hadde en spesiell evne til å glede seg over andres prestasjoner, og ikke minst søsterens prestasjoner, svarer foreldrene.

Orket ikke se på

Mari har aldri vært på pallen individuelt i verdenscupen.

– Det var virkelig stang inn for Mari i dag. Dette var stort for oss, sier pappa Bjørn og fortsetter:

– Det var Maiken og Stina. Så åj, så var Mari der. Det var utrolig. Nesten ikke til å fatte. Det var et sterkt øyeblikk.

Bronsevinneren tenkte på søsteren før start:

Mamma Ellen var helt satt ut av spenning.

– Jeg satt på huk og turte nesten ikke å se. Så skriker Geir, faren til Eirik Brandsdal, det ble jo bronse. Da reiste jeg meg opp. Det var helt uvirkelig. Helt fantastisk, sier hun til VG.

Og om de skal være helt ærlig, så trodde de ikke på medalje.

–Jeg tenkte kanskje at semifinale ville være en fantastisk prestasjon. Men medalje? Nei, det hadde jeg ikke trodd, sier mamma Ellen

Fredag skal de møte datteren. De gleder seg til å klemme henne. Lenge. Lørdag blir det ny feiring.

– Vi skal feire bronsen med en middag alle sammen lørdag, sier foreldrene stolt.