UTE EN VINTERNATT FØR: Sverre Lunde Pedersen trivdes godt utendørs under allround-VM i Amsterdam i mars i fjor - inntil han falt på 10.000-meteren. På bildet jubler han etter 5000-meteren dengang. Søndag kan han vinne sitt første EM-gull i drittvær utendørs i Italia. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Gullhåpet tror «drittvær» gir norsk fordel: – Det kan bli interessant

COLLALBO (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) tror han vil ha en liten fordel i kampen om allroundgullet hvis værgudene viser seg fra den varslede siden under EM-avslutningen på utendørsbanen 1100 meter over havet søndag.

– Drittvær, det blir interessant, sier han til VG mens han «sykler ned» etter 3. plassen på 5000-meteren her i Collalbo i de italienske Dolomittene lørdag ettermiddag.

Han innrømmer at Sven Kramer (32) «knekte» ham i deres innbyrdes parløp, selv om han «prøvde alt han kunne for å ta ham». Den nederlandske skøytekongen, som kan vinne sin tiende EM-tittel etter at han vant sin første her i 2007, vant 5000-meteren på 6.17,66 - foran landsmannen Patrick Roest og Sverre Lunde Pedersen (6.20,59).

EM-gullfavoritt Patrick Roest leder sammenlagt etter to distanser, foran Kramer, Lunde Pedersen og Håvard Bøkko på 4. plass.

– To tideler er ingenting, sier Sverre Lunde Pedersen med tanke på 1500-meteren søndag formiddag.

Det er avstanden frem til Roest foran den nest siste distansen. Den avsluttende 10.000-meteren har han imidlertid flere grunner til å være spent på. Den første - som han «vet alt om» - har å gjøre med den avsluttende 10.000-meteren i allround-VM forrige sesong. Sverre Lunde Pedersen skulle bare hente gullet, men så falt han bokstavelig talt fra det - mens Roest holdt seg på bena utendørs i Amsterdam og vant det.

Den andre grunnen til å være spent: Den lokale værmeldingen.

Regn og plussgrader fra EM-dagens start til EM-dagens slutt.

– To til tre grader og nedbør blir fort sluddaktig. Det er det verste for isen. Men med min lette kropp er det ingen ulempe. Jeg har gått på slik is før, sier bergenseren som nærmest er født og har vokst opp i regn og sludd utendørs på hjemmebanen.

– Ruskevær. Det er ingen ulempe for bergenseren, konstaterer Håvard Bøkko etter å ha studert yr.no «time for time» gjeldende for Collalbo søndag 13. januar.

– Det blir stabilt vått hele søndag. Det betyr sandpapir-is, tilføyer Håvard Bøkko.

Han mener at 5000-meteren vanligvis er den beste distansen for Roest og Kramer, og at Sverre Lunde Pedersen «alltid er god» under mesterskapenes andre konkurransedag. Superveteran Bøkko, som EM-debuterte med 3. plass på Hamar i 2006, påpeker også at Kramer ikke har gått 10.000 meter denne sesongen og at han er dårligst av de tre i sammenlagt-teten på 1500 meter.

– Men nå har han los. Det er som i slippe løs en jakthund blant vilt-dyr. Han kan vinne sin tiende EM-tittel i løpet av 12 år, advarer Håvard Bøkko.

Norges sportssjef Lasse Sætre mener at Patrick Roest denne sesongen har vært hakket bedre enn Sverre Lunde Pedersen på 1500 meter. Men Roest innrømmet etter 500-meteren at han ikke behersket svingene på Collalbo-banen, det kan gjenta seg på 1500 meteren. Bøkko sier at Roest «er bra» på 10.000 meter, og at det derfor er veldig åpent om medaljene.

Uansett valør kommer Sverre Lunde Pedersen til å vinne sin første i EM siden mesterskaps-debuten i Collalbo for åtte år siden. Spørsmålet er om det kan bli et etterlengtet gull, etter den faktiske nedturen som sølvmedaljen i allround-VM var i fjor.

– Jeg skal gjøre det jeg kan. Men det blir tøft. De (Kramer/Roest) kommer sikkert til å hjelpe hverandre, sier Sverre Lunde Pedersen.

Henvendt til Håvard Bøkko som sykler ned ved siden av ham, mens mørket senker seg over EM-landsbyen, sier han at de to «i alle fall» må hjelpe hverandre på 1500-meteren. Roest og Kramer går sammen i niende og siste par, Lunde Pedersen og Bøkko åttende.

– Vi må være offensive fra start. Både Håvard og jeg har gått sterke 1500-metere når vi har vært i form. Får vi det til, er det absolutt en mulighet (til å ta gull), sier Sverre Lunde Pedersen.

– Men det blir som vanlig. Det blir et rotterace. Vi får håpe det snør ekstra mye når de går. Neida, det blir vel ganske like forhold fordi vi går til ganske lik tid. Men på 10.000-meteren kan været innebære større utslag. Den tar lengre tid, og da kan det skifte i løpet av et løp, tilføyer han.

PS! Norge har ikke vunnet allround-EM siden Johann Olav Koss (50) gjorde det for 28 år siden i Sarajevo. Med andre ord før Sverre Lunde Pedersen ble født, og da Håvard Bøkko var knapt fire år gammel.