Haver-Løseth fire tideler fra medalje før finalen: – Jeg har ingenting å tape

Publisert: 16.02.18 02:27 Oppdatert: 16.02.18 04:28

SPORT 2018-02-16T01:27:53Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Nina Haver-Løseth (28) er med i medaljekampen i OL-slalåmen, og lover å satse alt i finaleomgangen.

Med startnummer to så det ut til at Nina Haver-Løseth tapte for mye i første omgang, da hun kjørte inn 0,86 bak Wendy Holdener.

Men etter hvert som flere av de beste endte bak den norske alpinisten, så det raskt bedre ut.

Følg første omgang her!

Etter første omgang er Haver-Løseth nummer fem, kun 0,46 bak svenske Anna Swenn Larsson på bronseplassen.

Finaleomgangen følger du her fra 05.15 norsk tid.

Lover å slippe seg løs

– Jeg har absolutt ingenting å tape. Nå ønsker jeg bare å slippe meg hundre prosent løs og sjekke hvor fort jeg faktisk kan kjøre, sier hun til VG før finaleomgangen.

– Er det mulig å se mot pallen?

– Jeg prøver å ha fokus på å bare kjøre i dag, så får jeg telle opp etterpå, sier hun.

Svenskene har fått en strålende start på OL-slalåmen, og har både sølv- og bronseplassen med Frida Hansdotter og Swann Larsson før finaleomgangen.

Amerikanske Mikaela Shiffrin er nummer fire, kun 0,38 foran Haver-Løseth.

Maren Skjøld er 2,55 sekunder bak teten. Kristin Lysdahl er 3,23 bak. De norske alpinistene er nummer 19 og 28, og får dermed starte blant de 30 beste i finaleomgangen.

Inspirert av Sølv-Mowinckel

Natt til torsdag norsk tid bidro Ragnhild Mowinckel til tidenes OL-dag for Norge, da hun som første norske kvinne siden 1936 tok alpinmedalje i OL.

Lagvenninnens historiske storslalåmsølv ga Haver-Løseth ekstra motivasjon før slalåmen.

– Selv om det ikke var jeg som tok medalje i går, så var det så mye følelser og det tok på. Det ga så mye inspirasjon og motivasjon til dagen i dag, så det var den beste oppladningen vi kunne ha, forteller hun.