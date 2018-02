IKKE NÅDD DELTAGERLANDSBYEN: De to sveitiske utøverne som pådro seg noroviruset bor utenfor den olympiske deltagerlandsbyen, hvor majoriteten av utøverne bor under lekene. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

OL-deltakere smittet av noroviruset: – Må minne utøverne på å være forsiktige

Publisert: 16.02.18 12:25

SPORT 2018-02-16T11:25:30Z

PYEONGCHANG (VG) To sveitiske OL-utøvere har pådratt seg noroviruset. Olympiatoppens medisinske ansvarlige sier de ikke har planer om å iverksette nye tiltak.

Det beryktede noroviruset har smittet over 200 personer under OL i Pyeongchang, men ingen aktive utøvere har blitt smittet før nå.

Natt til fredag meldte Reuters at to sveitiske freeski-utøvere har pådratt seg mageviruset. Utøverne bor ikke i deltakerlandsbyen.

De er nå kvitt de fleste av symptomene fra viruset og skal kunne konkurrere i sine øvelser, sier den sveitsiske OL-troppens ledelse.

– Vi vet at disse utøverne bor utenfor deltagerlandsbyen. Vi har ikke fått noen informasjon fra arrangøren om at noen andre utøvere skal ha blitt smittet, sier Mona Kjeldsberg, medisinsk ansvarlig den norske OL-troppen, til VG.

Hun forteller at det ikke vil bli iverksatt noen nye tiltak for å hindre smitte hos utøverne.

– Vi har helt fra starten gitt veldig klare instrukser på dette feltet, og vi ser det ikke nødvendig å utvide disse tiltakene selv om to utøvere har blitt smittet, sier Kjeldsberg.

Fikk klem av Jansrud torsdag – kastet opp fredag

Alpinstjernen Mikaela Shiffrin kjørte inn til en 4. plass i slalåmkonkurransen fredag og sykdom kan ha spilt inn på 22-åringens prestasjon.

Hun skal ha kastet opp før start i den første omgangen. Dette skal ikke være uvanlig for henne da hun ofte reagerer slik på grunn av nerver, men hun sier selv at det føltes annerledes ut i dag.

– Det kjentes nesten som et virus, og mindre som nerver, sa hun til AP, gjengitt av Aftonbladet .

22-åringen tok gull i storslalåm torsdag og møtte blandt andre Kjetil Jansrud på medaljeseremonien torsdag kveld.

– Jeg håper ikke jeg blir smittet. Jeg ga henne en klem i går, sier Jansrud til NTB.

Kjeldsberg sier til VG at de ikke har fått noen informasjon om Shiffrin faktisk er syk eller har blitt smittet av noe virus.

– Og så må vi kanskje minne utøverne litt ekstra på at de skal være forsiktige med nærkontakt, sier hun og gjentar at utøverne har fått klar beskjed om hva de skal gjøre for å unngå smitte.

– Dette handler om gode og lange håndvasker, unngå å ta direkte på dørhåndtak og unngå håndhilsning – rett og slett et hilseforbud, sier hun.

Det ble slått full alarm fra Olympiatoppen etter at det ble opplyst at en norsk journalist var syk, og pressen ble anmodet om å holde avstand til utøverne på pressetreff.

– Utøverne har fått beskjed om å unngå mest mulig kontakt med andre mennesker, også andre utøvere.