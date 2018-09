UNDER OLYMPISK FLAGG: De russiske utøverne som fikk tillatelse til å delta i OL konkurrerte under olympisk flagg. 111 russiske utøvere ble utestengt fra OL-deltagelse. Foto: Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Helleland til angrep på WADAs Russland-anbefaling

Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA, vil stemme mot anbefalingen som vil godkjenne Russlands antidopingarbeid. En russisk seier i denne saken vil føre til at landet tross alle dopingskandalene vil kunne komme tilbake i idretten for fullt.

Torsdag vil den kontroversielle Russland-saken, som skaper heftig debatt verden over avgjøres under styremøtet iVerdens Antidopingbyrå ( WADA ), på Seychellene. Grunnen til oppstyret er at WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (Compliance Review Committee), som har vurdert situasjonen i Russland, har anbefalt styret i WADA å godkjenne det russiske antidopingbyrået (Rusada) igjen. Det sto bak omfattende dopingjuks gjennom en rekke år og gjennomførte en systematisk dopingsvindel under OL i Sotsji .

Nå er Helleland den første i WADA-ledelsen som går mot anbefalingen.

– Jeg vil stemme mot gjeninnsettelse av Russland, sier Helleland i en uttalelse VG og flere andre internasjonale medier har fått tilgang på.

Hun mener man ikke kan gå inn for kompromisser, slik hun nå ser det blir lagt opp til, i en sak der kravene har vært helt klare til Russland.

- Jeg ser at det er gjort fremskritt og jeg anerkjenner innsatsen som er lagt ned av Rusada, men så lenge McLaren-rapporten ikke er anerkjent og WADA fortsatt ikke har noen tilgang til laboratoriene, så vil jeg stemme mot gjeninnføringen av Russland, skriver Helleland i uttalelsen.

Helleland, som også er kandidat til presidentvervet i Verdens Antidopingbyrå neste år, mener at saken kan skade WADA i fremtiden og gjør det klart at de må stå opp for utøvere verden rundt.

- Dette øyeblikket til for alltid definere kredibiliteten til WADA, som en uavhengig og sterk forkjemper for ren idrett.

Helleland er ikke alene om å gå mot Russland-anbefalingen til Verdens Antidopingbyrå. Den tidligere langrennsstjernen Beckie Scott, som var en del av komitéen som anbefalte gjeninnsettelsen av Rusada, skal ha sluttet i komitéen i protest .

I en uttalelse underskrevet en rekke idrettsutøvere, «global athlete statement», kommer det også frem sterk motstand mot gjeninnsettelsen av RUSADA inntil alle de opprinnelige kravene er oppfylt.

Felles motstand

Tirsdag kom også lederne av antidopingbyråene i 13 land med en felles uttalelse i saken. Det er Australia, Canada, Finland, Irland, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike som står bak uttalelsen.

– Vi kan ikke forstå eller akseptere at de to gjenværende kravene, russisk aksept av funnene i McLaren-rapporten og tilgang til Moskva-laboratoriet, fortsatt er uoppfylt, men at WADAs ledende compliance-organ likevel anbefaler gjeninnsettelse av et land som gjennomførte det verste dopingsystemet noen gang sett i internasjonal idrett, heter det blant annet i uttalelsen.

De mener det er uakseptabelt dersom WADA stemmer for en gjeninnsettelse av Russland.

- Dette er uakseptabelt og vil ikke bidra til å gjenopprette tilliten til internasjonal idrett i en tid hvor utøvere og fans trenger det som mest, står det videre i uttalelsen.

Antidopingtoppene ber om at WADA utsetter torsdagens avgjørelse om potensiell gjeninnsettelse av RUSADA «inntil Russland kan bevise at de har oppfylt kravene i WADAs veikart».

Videre påpekes det at Russland-avgjørelsen bør utsettes i påvente av at all informasjon fra antidopinglaboratoriet i Moskva har kommet fram.

