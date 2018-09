VILLE PROTESTER: Serena Williams kranglet høyltyd med dommer Brian Earley under finalen i US Open. Det utviklet seg til skandaløse scener i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Williams i skandalefinale i US Open: - Du er en tyv

SPORT 2018-09-08T22:11:59Z

Finalen i US Open endte i skandalescener. Stjernespilleren Serena Williams fikk poengstraff for sin oppførsel og var så sint at hun begynte å gråte underveis i tapet for Naomi Osaka.

Publisert: 09.09.18 00:11 Oppdatert: 09.09.18 00:42

20 år gamle Noami Osaka vant det som utviklet seg til et oppsiktsvekkende drama i kvinnenes finale av årets fjerde Grand Slam-turnering.

Den høydramatiske finalen endte 6-2, 6–4. Osaka er den første japanske spilleren som har vunnet en US Open-finale. Men det ble satt i skyggen av opptredenen til Williams.

To advarsler

Underveis i kampen fikk Williams en omstridt poengstraff da kampen var på vippen. 36-åringen fikk poengstraff etter to advarsler og ble så sint at hun nærmest skrek til dommeren.

– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal ett poeng fra meg. Du er en tyv, sa Williams da stillingen i det andre settet ble endret fra 5-4 til 5-3.

I den videre diskusjonen med dommeren klarte ikke amerikaneren å holde tårene tilbake.

Etter kampen ristet flere på hodet av det som hadde skjedd inne på arenaen under kampen. Eurosport-ekspert Mats Wilander, som selv har vunnet US Open, visste knapt hvordan han skulle reagere på oppptreden til Williams.

– Jeg mener dommeren gjør rett, sier Wilander som derimot mente at verken dommeren eller Williams gjorde en god figur da opptrinnet skjedde under kampen.

Pipekonsert

På podiet etter kampen var det Osakas tur til å gråte. Som den første japanske kvinnen som noen gang har spilt en US Open-finale, var hun fullstendig uredd og herjet til tider med 16 år eldre Williams. Men etter kampen buet publikum igjen, noe som fikk Osaka til å gråte.

– Jeg er lei meg, jeg vet at alle heiet på henne og jeg er lei for at det endte slik, sa Osaka under det offisielle intervjuet som gikk over høyttaler for hele arenaen.

– Jeg vil bare si takk for at dere så på kampen, sa Osaka mens tårene rant.

Serena Williams forsøkte å glatte over skandalen ved å få folk, som hun selv hadde vært med å hisse opp, til nå å roe seg ned.

– Jeg vil ikke være uhøflig. Jeg vil fortelle dere at hun spilte godt og vant sin første Grand Slam-finale. Ikke pip mer. Vær positive, sa Williams.

NTB/VG