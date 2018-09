PÅ SAMME SIDE: Linda Hofstad Helleland var som kulturminister sterkt kritisk til mangelfull åpenhet i Norges idrettsforbund, ledet av president Tom Tvedt. Her er de to p scenen under Idrettsgallaen 2017. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Idrettsforbundet: Kunne ikke støtte Helleland før nå

SPORT 2018-09-21T09:55:48Z

Visepresident Kristin Kloster Aasen mener at Norges idrettsforbunds støtte til Linda Hofstad Helleland ikke kunne kommet før vedtaket om å ta Russland inn i varmen ble fattet av det internasjonale antidopingbyrået Wada.

– Det er et spørsmål om rekkefølgen. I Idrettsstyret var vi opptatt å få vite begrunnelsen for det vedtaket som ville bli fattet. Linda Hofstad Helleland hadde et annet grunnlag. Hun hadde sett all dokumentasjon. Vi foretok en systematisk gjennomgang av dokumentasjonen Wada henviste til som grunnlag for sitt vedtak, svarer Kristin Kloster Aasen på VGs spørsmål om Norges idrettsforbund burde støttet Linda Hofstad Helleland på et tidligere tidspunkt.

Den dokumentasjonen offentliggjorde Wada i en pressemelding torsdag ettermiddag. Styret i Norges idrettsforbund måtte altså se og lese den, og det fikk de først gjort etter vedtaket – etter at Linda Hofstad hadde tapt kampen i Wada om å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå.

Norges tidligere kulturminister og nåværende barne- og likestillingsminister var så å si alene om å stemme mot å la Russland bli medlem av «det gode selskap» igjen. To av 12 i Wada-styret stemte mot. Én avga ikke stemme.

Linda Hofstad Helleland er visepresident i Wada og en av to kandidater til å ta over vervet som president etter Craig Reedie neste år. Reedie er også medlem av den internasjonale olympiske komité IOC. Helleland representerer den såkalte myndighetssiden i Wada, som er finansiert etter en 50/50-modellen av IOC og myndighetene i medlemsnasjonene.

I tillegg til å være visepresident i NIF er Kristin Kloster Aasen også IOC-medlem. I idrettspresident Tom Tvedts reisefravær, uttaler hun seg på vegne av Idrettsstyret.

På spørsmål om hun synes det – dobbeltrollen – er kinkig, svarer hun nei.

– Jeg synes ikke det. Heller ikke Idrettsstyret. IOC-representantene i Wada for stå for det. IOC har ikke formidlet noe til meg om hvordan jeg skal uttale meg i denne saken. Jeg uttaler meg på vegne at NIF (Norges idrettsforbund). Det er den rollen jeg har i denne sammenhengen, sier Kristin Kloster Aasen.

Torsdag, før hun og Idrettsstyret hadde lest Wadas begrunnelse for å oppheve utestengelsen av Russland, uttalte hun til VG at hun håpet «veldig at begrunnelsen» holdt, og at den var «så god» at den lot seg forsvare.

Konfrontert med dette, sier hun følgende fredag.

– Vi er ikke fornøyd. Vedtaket fraviker det opprinnelige «veikartet». Wada har lempet på vilkårene. Vi synes dette er beklagelig og vi er bekymret for konsekvensene i praksis, sier Kristin Kloster Aasen.

Hun viser til forholdene angående systematisk dopingjuks som kom frem i den såkalte McLaren-rapporten og uttrykker – i likhet med Linda Hofstad Helleland – skepsis til at Wada vil få full tilgang til Moskva-laboratoriets alle testdata.

Russland antidopingbyrå har fått frist ut året med å frigi «alt» knyttet til laboratoriets virksomhet. Det er dette laboratoriet som i praksis skal ha regissert og dekket over russiske utøveres dopingjuks, blant annet i forbindelse med London-OL 2012 og Sotsji-OL 2014.