TIL SEMIFINALEN: Kristoffer Brun (til høyre) fikk sykdomsproblemer i VM-oppkjøringen, men nå er han klar for torsdagens semifinale sammen med Are Strandli. Men hverken utørne eller landslagssjef Johan Flodin har grunn til å værestor fornøyde etter kvartfinalen. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Brun/Strandli: Fikk VM-sjokk etter åtte dagers forkjølelse

SPORT 2018-09-12T12:30:29Z

PLOVDIV (VG) Onsdag kvalifiserte de seg til semifinalen uten å imponere i et løp med store vindproblemer. Etter forsøksheatet i Bulgaria var Norges VM-favoritter, Kristoffer Brun (30) og Are Strandli (30), alt annet enn fornøyd.

Publisert: 12.09.18 14:30 Oppdatert: 12.09.18 14:53

– Litt sjokkartet start, men jeg tror VM blir veldig bra, sier Brun til VG.

De norske europamesterne fikk kjørt seg i forsøksheatet sist søndag. Kristoffer Brun måtte nemlig hoppe av den siste VM-oppkjøringen. En forkjølelse holdt bergenseren ute av trening i hele åtte dager.

Han rakk bare en økt av den såkalte «supercompen» – de norskere roernes faste mesterskapsoppkjøring – før han måtte trekke inn årene.

– Det var ekstra mye sjokk for ham. Jeg er lugn. Jeg vet at det kommer, sier Strandli til VG.

Den norske båten vant heatet, men kaller selv VM-åpningen for «årsverste». Onsdagens kvartfinale var ikke særlig mye bedre. Under vanskelige vindforhold ble Norge slått av både EM-toer Irland og New Zealand, som rodde i den svært fordelaktige bane nummer 6.

Ro-legenden Mahé Drysdale – med fem VM-gull og to OL-gull – er klar på Twitter:

– Alt var krystallklart etter EM, men så får man en liten smell på nesen. Så gjør vi alt vi kan for å få det tilbake dit det skal være, sier landslagssjef Johan Flodin.

– Det er klart at dette ikke var bra, men samtidig har vi erfaring i slikt. Kristoffer har et veldig godt grunnlag, minner svensken om.

– Ingen krise, men man blir litt rusten. Jeg ble ikke satt på antibiotika, sier den erfarne 30-åringen som har tatt medalje i alle VM og OL siden 2013.

Nå drar det seg skikkelig til for den norske dobbeltsculleren. Programmet er tett for duoen som skal forsøke å gjenta VM-gullet for fem år siden. Allerede torsdag venter semifinalen i Bulgarias nest største by, mens VM-finalen går midt på dagen lørdag.

Senere onsdag ettermiddag ror også Kjetil Borch i singlesculler og dobbeltsculleren Erik Solbakken/Oscar Helvig om å komme til semifinalen i VM. Men dt er tvil om når VM kommer i gang igjen. Resten av dagens øvelser er utsatt på ubestemt tid på grunn av vindforholdene.

VG oppdaterer saken.