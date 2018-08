MISSET: Odd Arne Brekne. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Drama i kongeskytingen: Favoritten rotet bort tittelen

Favoritten Odd Arne Brekne var bare en innertier fra å bli skytterkonge - men avgjørelsen falt i omskyting mellom Tor Gaute Jøingsli og Jan Kåre Moland.

Begge pådro seg en nier i omskytingen - men Jøingsli fra Lom og Skjåk tok kongetittelen og Kongepokalen. Moland ble skytterprins.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Jeg vet ikke om det betyr noe som helst, men det er jævla artig, sa Jøingsli til NRK etterpå. I fjor skjøt han seg bort på skive to. Denne gang vant han fra skive seks.

– Det var veldig overraskende at Brekne ikke skulle avgjøre dette, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith på direkten.

– Jeg fikk som fortjent, sa Brekne selv til NRK etterpå.

– Jeg skrudde meg ut av det, fastslo Brekne, som representerte Norge under OL i Rio i 2016. Han er tidligere prins fra 2008 og 2010.

– Det er selvfølgelig surt, men det kommer nye muligheter, sa Brekne, som var den eneste med 248 poeng før kongeskyting.

Tor Gaute Jøingsli fra Lom og Skjåk på skive seks skjøt 100 poeng med fem innertiere og gikk dermed i ledelsen. Deretter skjøt de fem beste. Andreas Seilen pådro seg en nier, Daniel Sørli (skytterkongen for to år siden) hadde et trøblete øye og fikk også 99, mens Ingeborg Sogn Øiom skjøt for å bli både prinsesse og dronning. Men 99 poeng var bare nok til prinsesse-tittel.

Jan Kåre Moland, Drangedal, på skive to skjøt 100 og hadde - som Jøinsli - fem innertiere. Odd Arne Brekne fra skive én fikk 99 - og ikke nok innertiere til å bli skytterkonge.

I fjor ble Katrine Aannestad Lund skytterdronning. Denne gang kom hun ikke til finalen.