I STORSLAG: Magnus Carlsen sto for en magisk seier i sitt andre parti i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Carlsen vant maratonparti : – Magnus terminator!

SPORT 2018-08-20T00:48:49Z

(Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1–0) I seks og en halv time levde Sergej Karjakin (28) opp til tilnavnet forsvarsministeren. Så gjorde han tabben som gjorde at Magnus Carlsen (27) på magisk vis vant maratonpartiet.

Publisert: 20.08.18 02:48 Oppdatert: 20.08.18 03:04

Det minnet ikke så rent lite om VM-matchen mellom de to i november 2016 der Carlsen presset på og Karjakin forsvarte seg mesterlig.

Nordmannen hadde dagen da han var klar for å presse blod ut av en stein - og det lyktes til slutt. Etter seks og en halv times spill kom endelig russerens feil. Den muligheten lot selvfølgelig ikke Carlsen gå fra seg. Han vant etter 88 trekk.

– Jeg er veldig glad nå. Jeg gjorde alt. Noen ganger er det nok, noen ganger er det ikke det, sa Magnus Carlsen i intervjuet etterpå.

– Nå forstår vi hvorfor Magnus er den beste i verden, konstaterte kommentatoren Jennifer Shahade på chess24-sendingen.

– Magnus bare holdt presset oppe og lot klokken gjøre jobben. Det ble for mye for Sergej. Magnus er en terminator, fastslo hennes kollega Maurice Ashley på sendingen.

Dette betyr at den norske verdensmesteren har startet Sinquefield Cup med remis og seier. Ingen av de ti sjakkstjernene som er i aksjon i St. Louis, har mer enn 1,5 poeng etter to partier. Shakhriyar Mamedyarov og Levon Aronian deler 1. plassen med Carlsen.

– Er det noen som lurer på hvorfor Magnus er den beste i verden? Han er en maskin. Trekk etter trekk etter trekk, sa en entuasiastisk Ashley.

– Han viste ekstrem viljestyrke, mente kollegaen Yasser Seirawan.

Carlsen brukte veldig lang tid på sine første trekk, og han kastet jakka etter bare et kvarters spill.

Etter tre timers spill hadde de to bare gjort drøyt 20 trekk - men de fikk fart på seg slik at det ikke ble så hektisk mot tidskontrollen på 40 trekk.

– Jeg trodde at dette garantert var en remis, men Magnus prøver, konstaterte Seirawan etter vel 30 trekk.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

Karjakin er kjent som en «forsvarsminister», men så begynte det å skje. Den kjente kommentatoren Maurice Ashley fastslo etter 40 trekk:

– Magnus kommer til å male og male etter å ha fått den gaven med Karjakins bonde på c4.

Etter trekk 50 begynte imidlertid kommentatorene på den offisielle sendingen å konkludere med at Karjakin forsvarte seg så godt at det var umulig for Carlsen å vinne.

– Magnus prøver med alle midler å tenke ut en måte å vinne på, fastslo Peter Svidler på den russiske chess24-sendingen.

Rundt trekk 70 begynte Karjakin å få trøbbel med klokken, og i 77. trekket kom tabben som nordmannen hadde ventet på.

Carlsen vant også de to foregående partiene mot Karjakin med hvite brikker mot Karjakin: I Norway Chess og i Sinquefield Cup, begge i 2017.

Nordmannen vant Sinquefield Cup i 2013, og har siden endt som nummer to i 2014, 2015 og 2017 (han spilte ikke i VM-året 2016).

Det er et sterkt felt i årets Sinquefield Cup - med syv av topp 10 i verden på plass.

Magnus Carlsen har to turneringsseire og tre 2. plasser i de fem turneringene han har spilt i 2018. Dette blir trolig det siste møtet mellom han og Fabiano Caruana før de to møtes til VM-match i London i november.

Et litt artig poeng: Russeren Aleksander Grisjtsjuk har to dager på rad møtt verdenstoeren. Først Fabiano Caruana lørdag, og da Shakhriyar Mamedyarov overtok som nummer to foran søndagens partier, var aserbajdsjaneren motstander. Resultat? Remis i begge partier.

Resultater søndag:

Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1–0.

Fabiano Caruana-Levon Aronian 1/2–1/2.

Wesley So-Hikaru Nakamura 1/2–1/2.

Aleksander Grisjtsjuk-Shakhrilyar Mamedyarov 1/2–1/2.

Viswanathan Anand-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2.